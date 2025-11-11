"โสภณ” เร่งตั้ง กก.ควบคุมแอลกอฮอล์ ชี้ต้องดูเศรษฐกิจควบคู่กับสุขภาพ

"โสภณ” เร่งตั้ง กก.ควบคุมแอลกอฮอล์ ยันกำชับบังคับใช้กฎหมายเป็นธรรม ชี้ต้องดูเศรษฐกิจควบคู่กับสุขภาพ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ถึงความคืบหน้าการสรรหาคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชุดใหม่ ว่า ตนจะเรียกประชุมในสัปดาห์นี้เพื่อหารือถึง พ.ร.บ.พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับใหม่ รวมถึงพิจารณาตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วย
ผู้สื่อข่าวถามถึงการออกกฏหมายลูกของกฎหมายดังกล่าว นายโสภณ กล่าวว่า ถือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของแอลกอฮอล์ก็มีการผูกโยงเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วยเพราะคนเสพแอลกอฮอล์มาก ก็อาจจะเข้าข่ายจิตเวชได้ โดยตนมอบหมายให้คณะกรรมการที่ดูเรื่องของยาเสพติด ยกร่างเพื่อให้ครอบคลุมกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีบางฝ่ายกังวลเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ที่นั่งดื่มเกินเวลา รองนายกฯ กล่าวว่า เราต้องพิจารณาเรื่องนี้ ให้มีความเหมาะสมรวมถึงต้องดูเรื่องของเศรษฐกิจไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่ถูกโยงกัน ยืนยันว่าจะกำชับเรื่องของการใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมและสมดุลย์ ระหว่างเรื่องเศรษฐกิจควบคู่กับเรื่องของสุขภาพ ไม่อย่างนั้นก็จะถูกฟ้อง