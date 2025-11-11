“โสภณ” เตรียมถก ครม.-กนช.บริหารจัดการน้ำ หวั่นกระทบ กทม.หลังน้ำทะเลหนุน

“โสภณ” เตรียมถก ครม.-กนช. หารือการบริหารจัดการน้ำ หวั่นกระทบ กทม.หลังมีน้ำทะเลหนุน เล็งปรับเกณฑ์เยียวยาเพิ่มเติม ช่วย ปชช.เดือดร้อน
เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ 11 พ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ถึงสถานการณ์น้ำในขณะนี้ ยังเอาอยู่หรือไม่ ว่า "น้ำ เอาอยู่" และเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญ วันนี้จะหารือในครม. ซึ่งจะรวมถึงเรื่องการพิจารณาปรับเกณฑ์การเยียวยาเพิ่มเติม แต่ขอให้รอรายละเอียด เนื่องจากเรื่องนี้มีความสำคัญ นอกจากนั้นวันนี้ตนจะมีการพูดคุยกับคณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติ (กนช.) ว่าปัญหาที่ฝนไม่ตกแต่น้ำท่วมนั้นเกิดจากอะไร รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำ มีการระบายได้สมดุลกันหรือไม่ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งวันนี้ทางครม. จะได้มีการหารือกันเพิ่มเติมเพราะเกรงว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีน้ำทะเลหนุน