‘มาดามหยก’เรียกร้อง รบ.ดำเนินการจริงจัง หลัง‘กัมพูชา’ไม่รักษาคำพูดลอบวางทุ่นระเบิด ทำทหารไทยขาขาดอีก แนะใช้โอกาสนี้เอาพื้นที่ไทยคืนทั้งหมด

วันนี้(11 พ.ย.)นางสาวกชพร เวโรจน์ หรือมาดามหยก หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ (Indy Team) ประธานชมรม Change Together เปิดเผยภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ทหารเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ตามาเรีย จ.ศรีสะเกษ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย โดยนายหนึ่งข้อเท้าขาด ว่า ก่อนอื่นขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆ ทหารที่ประสบเหตุในครั้งนี้ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับคนไทยทุกคน อยากถามรัฐบาลว่าจะดำเนินการอย่างไรกับเรื่องนี้ จะมีมาตรการอย่างไร เราจะต้องสูญเสียนายทหารหรือบาดเจ็บอีกมากน้อยแค่ไหน มีวิธีไหนที่จะช่วยปกป้องชีวิตนายทหารชายแดนเหล่านี้หรือไม่ รวมถึงจะมีการเยียวยานายทหารที่สูญเสียอวัยวะเหล่านี้อย่างไร ซึ่งความจริงครอบครัวของทหารก็คงไม่ได้อยากต้องการเยียวยาเพราะมันไม่สามารถทดแทนกันได้
นางสาวกชพร กล่าวว่าทราบกันดีว่าที่ผ่านมามีการเจรจาเพื่อให้เกิดสันติภาพของทั้ง 2 ประเทศในเวทีทวิภาคีแล้ว โดยมีประเทศที่ 3 อย่างมาเลเซียและอเมริการ่วมเป็นพยานด้วย แต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียขาและบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดอีกจนได้ กรณีนี้แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าทางกัมพูชาไม่รักษาคำพูด ซึ่งถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็อยากถามรัฐบาลว่าจะมีบทลงโทษทางกัมพูชาอย่างไร เป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้โอกาสนี้เอาพื้นที่ของไทยกลับคืนมา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ประสาทตาควายหรือพื้นที่อื่นๆ โดยดำเนินการตามแผนที่ 1/50,000 เพราะประชาชนเองก็ต้องการให้ทางรัฐบาลดำเนินการอย่างเด็ดขาด โดยยกเหตุผลที่กัมพูชาไม่รักษาคำพูด หรือผิดสัญญามาเป็นประเด็นพูดคุย เป็นการเคลียร์ทุกอย่างให้จบทั้งหมด ประชาชนจะได้ไม่ต้องอยู่แบบหวาดระแวง ที่ผ่านมาประเทศไทยดำเนินการตามที่มีการตกลงกันไว้ และทำตามกฎเกณฑ์ กติกาสากลอย่างเคร่งครัด ซึ่งประเทศที่ 3 ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราก็ต้องรักษาอธิปไตยของเรา ต้องรักษาความมั่นคงของชาติเราเอาไว้
‘ไม่รู้ว่าเราจะต้องสูญเสียอีกเท่าไหร่ ทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือทหาร และตอนที่รัฐบาลนี้เข้ามา ก็บอกว่าจะไม่ยอมให้มีการสูญเสียอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือทหาร รัฐบาลอาจจะบอกว่า จะต้องเยียวยาแต่การเยียวยานั้น คิดว่าทุกครอบครัวไม่ได้ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ถึงขั้นต้องมาเยียวยา เพราะไม่มีใครต้องการที่จะให้เกิดการสูญเสีย ไม่ว่าเงินเท่าไหร่ก็ทดแทนกันไม่ได้กับชีวิต หรืออวัยวะที่สูญเสียไป จึงอยากให้รัฐบาลช่วยดำเนินการให้เด็ดขาดในเรื่องนี้ ในเมื่อทางกัมพูชาผิดสัญญา ผิดคำพูด เราก็ควรถือโอกาสนี้เอาพื้นที่ที่เป็นของเราคืนเลย โดยเราสามารถหยิบยกเหตุผลนี้ขึ้นมาแย้งกับเขาได้ อย่ารอให้ต้องสูญเสียไปมากกว่านี้ เพราะมันไม่คุ้มค่า จะเยียวยาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทดแทนกันได้’ นางสาวกชพร กล่าว