"นฤมล" ลงตรังแจกไอติมเติมรอยยิ้มเด็กพิเศษ สั่งกพฐ.แก้ปัญหางบขาด ดันการศึกษาพิเศษเข้าถึงทุกพื้นที่

“รมว.นฤมล” ลงพื้นที่ จ.ตรัง แจกไอศกรีม เติมรอยยิ้มเด็กพิเศษ สั่ง กพฐ.เร่งแก้ปัญหางบขาด ค่าน้ำไฟ–ครูไม่พอ ผลักดันการศึกษาพิเศษเข้าถึงทุกพื้นที่
วันที่ (10 พ.ย.68) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย น.ส. อนงค์นาถ จ่าแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษา เยี่ยมและให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการจากส่วนกลาง และในพื้นที่ จ.ตรัง ร่วมคณะ ในช่วงเช้าได้เดินทางไปยัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 4 จังหวัดตรัง ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง และได้แจกไอศกรีมให้กับนักเรียน ซึ่งสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับนักเรียนที่ได้รับแจกไอศกรีม
โดย ศ.ดร.นฤมล เปิดเผยว่า ขอชื่นชมและขอบคุณทุกหน่วยงานเครือข่ายทั้งในส่วนของ ศธ.เอง และภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมประสานงานการศึกษาพิเศษไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ที่จะต้องให้ความสำคัญและดูแลพิเศษ และมาในวันนี้ต้องตามมารับฟัง อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมบำรุงดูแล ค่าน้ำค่าไฟ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, จำนวนงบประมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคต่อความรับผิดชอบในการดูแลผู้เรียน และในอีก 6 หน่วยบริการ, โครงการเรียนฟรี 15 ปี ที่ไม่ครอบคลุมผู้เรียนกว่า 60% ที่รับบริการที่บ้าน ในเรื่องของค่าเครื่องแบบ หนังสือ สื่อการเรียนที่มีคุณภาพ, อัตรากำลังครูพิเศษที่ยังไม่เพียงพอ, ขาดอัตรากำลังครูประจำหอนอน สำหรับดูแลผู้เรียนและผู้ปกครองมารับบริการแบบไปกลับ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนหรือบนเกาะ, ภาระงานครูมาก, สวัสดิการและงบประมาณซ่อมปรับปรุงแฟลตครู และระบบสาธารณูปโภค, วิทยฐานะครูการศึกษาพิเศษ ที่สอดคล้องกับภาระงาน และคณะกรรมการที่จะมาประเมิน ยังไม่สอดคล้องกับงานการศึกษาพิเศษ
"อาจารย์ได้มอบหมายให้เลขาธิการ กพฐ. ดูแลเรื่องงบประมาณ โดยเฉพาะในส่วนของค่าสาธารณูปโภค ซึ่งยังเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขในสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อไปประสานกับการไฟฟ้าให้จัดเก็บในอัตราพิเศษ รวมทั้งเรื่องของ รถตู้ สำหรับการเดินทางของครูเมื่อต้องลงพื้นที่ไปบริการนักเรียนในศูนย์ประจำอำเภอ ซึ่งเบื้องต้น สพฐ.จะต้องไปสำรวจความต้องการของโรงเรียนก่อน” ศ.ดร.นฤมล กล่าว
จากนั้น รมว.ศธ. และคณะ เดินทางไปยังโรงเรียน รร.บ้านคอนสวรรค์ โดยได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนฐานการเรียนรู้ส่งเสริมและการอ่าน ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พลังสิบ ห้องคอมพิวเตอร์ USO net กสทช.เน็ตประชารัฐ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ผ้าทอ นาหมื่นศรี ซึ่งนำภูมิปัญญาการทอผ้าอันล้ำค่าของชุมชนนาหมื่นศรี เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกระบวนการ ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้น “MAGS Style” (M-Motivate จุดประกายสร้างแรงจูงใจ, A-Act พาทำ, G-Give Feedback ให้ผลสะท้อนกลับ, S-Share แบ่งปัน) เกิดเป็นวิชาชีพการทอผ้าขึ้นในโรงเรียน ด้วยกระบวนการพี่สอนน้อง ครูสอนนักเรียน ภูมิปัญญาสอนครูและนักเรียน ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียน และช่วยสืบทอด สานต่อ และพัฒนามรดกผ้าทอนาหมื่นศรีให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป
ในช่วงบ่าย ศ.ดร.นฤมล ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เพื่อพบปะและรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานและข้อคิดเห็นจากครูและนักเรียน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดย ศ.ดร.นฤมล กล่าวช่วงหนึ่งว่า จากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนก้าวหน้าไปมากแล้ว ทั้งในเรื่องเพิ่มช่องทางการยื่นขอวิทยฐานะได้ 3 ช่องทาง ซึ่งทางสำนักงาน ก.ค.ศ.กำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันการยื่นในช่วงสิ้นปี 2568 ที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับครู พร้อมได้ปรับสัดส่วนของกรรมการ โดยให้แต่ละหน่วยงานเสนอรายชื่อกรรมการตามวิชาเอกและสายงาน, การปรับปรุงระบบย้ายครู (TRS) ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ขยายสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือในจังหวัดก การกำหนดวิชาเอก ใน 1 ตำแหน่งสามารถลงได้ 3 วิชาเอก รวมทั้งเรื่องของหนี้สินครู ที่อาจารย์ได้หารือกับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์กลางช่วยเหลือเพื่อนครู ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ครม. เช่นเดียวกับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนการศึกษารายหัวผู้เรียน ที่อยู่ระหว่างการหารือของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณใหม่ เพื่อลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทำให้โรงเรียนมีงบประมาณที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาได้อย่างเต็มที่มากขึ้น