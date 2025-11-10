หน.เพื่อไทยขอเวลายกเครื่อง หลังโพลคะแนนภาคเหนือลด โวหากเปิดแคนดิเดต-นโยบายเสียงจะกลับมา

"จุลพันธ์” ขอเวลาเพื่อไทยยกเครื่อง หลังโพลคะแนนนิยมภาคเหนือลดลง เชื่อ หากเปิดแคนดิเดต - นโยบาย ความนิยมจะกลับมา บอกพรรคการเมืองต้องปรับตัวทำนโยบายให้เข้ากับช่วงเวลา
วันนี้ (10พ.ย.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส. เชียงใหม่ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผลสำรวจล่าสุดในพื้นที่ภาคเหนือ พรรคเพื่อไทยความนิยมตกลง ขณะที่พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาชนมีคะแนนสูงขึ้นว่า ตนเองเพิ่งเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพียงแค่สัปดาห์เดียว เรากำลังอยู่ในช่วงของการยกเครื่อง ต้องให้เวลาในการปรับเปลี่ยนเรื่องการบริหารจัดการ และการทำงาน รวมถึงเรื่องโพลต่าง ๆ อาจจะมองว่าคะแนนนิยมตกกว่าแต่ก่อนแน่นอน เราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราอยู่ในภาวะที่มีความเพลี้ยงพล้ำอยู่บ้าง แม้คนจะมองว่ายังตกต่ำ แต่ในบางจุดคะแนนนิยมของเรา ก็อยู่ในระดับที่สูง และพร้อมที่จะเดินหน้า ตอนนี้อยู่ที่ที่พรรคจะสามารถปรับเปลี่ยนการทำงาน และมีนโยบายที่ตอบโจทย์เพื่อประชาชนมากน้อยเพียงใด รวมถึงจะมีแคนดิเดตที่ตรงกับใจหรือไม่ และจะมีผู้สมัครที่ตรงกับจริตของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่หรือไม่ หากเราสามารถตอบโจทย์ประชาชนได้ คนที่ยังไม่ตัดสินใจ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ เชื่อว่ายังไม่เปิดใจ พร้อมที่จะรองรับการทำงานของพรรคเพื่อไทยในอนาคต
ส่วนหากมีการเปิดนโยบาย และแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยออกมา จะสามารถยกเครื่องดันคะแนนขึ้นได้หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เราเชื่อมั่นอย่างนั้นอยู่แล้ว เพราะนโยบายของพรรคเพื่อไทยในอดีต เป็นนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชน วันนี้เราก็มาในเวทีมูนช็อต ฟอรั่ม คือการเสวนาเรื่องนโยบาย นำมาพูดคุยกับนักวิชาการ และประชาชนว่านโยบายของเราในอนาคต จะตอบโจทย์เขาจริง ๆและจะตรงกับความต้องการ
เมื่อถามว่า แสดงว่านโยบายที่ผ่านมายังไม่ตอบโจทย์ใช้หรือไม่ ถึงทำให้คะแนนเสียงถึงต้องลดลงในช่วงนี้ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า นโยบายที่ผ่านมาก็ตอบโจทย์ในช่วงของมัน นโยบาย และการเมืองเองมีความเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลา วันนี้ความต้องการของประชาชนไม่ได้เหมือนกับ 2 ปีก่อนหน้าที่มีการเลือกตั้งอย่างแน่นอน ดังนั้น เราเองในฐานะพรรคการเมืองต้องปรับตัว ปรับนโยบาย ให้เข้ากับความต้องการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้นเอง