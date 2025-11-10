“ธรรมนัส-นฤมล”มอบ“สุธี พงษ์เพียรชอบ’ลงพื้นที่ฟังปัญหาโรงเรียน จ.ฉะเชิงเทรา - หมอนทองวิทยา เร่งรัดพัฒนาศักยภาพกิจกรรมกีฬา

วันนี้( 10 พ.ย.)นายสุธี พงษ์เพียรชอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ได้รับมอบหมายจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนลงพื้นที่ โรงเรียนหมอนทองวิทยา โดยมี ดร.วงศกร ประกอบนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา และนายใย ยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน คอยต้อนรับและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในสังกัดพื้นที่ทางการศึกษาและข้อมูลโรงเรียนหมอนทองวิทยา ตามลำดับ
นายสุธี กล่าวว่า ท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยโรงเรียนที่ยังขาดแคลนปัจจัยต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องการพัฒนาสถานการศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและเยาวชนในด้านต่างๆ ด้วย ทั้งกีฬา และทักษะความสามารถนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพหลังจบการศึกษา จึงให้มารับฟังสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เพื่อนำเสนอและหาทางแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที
“ การลงพื้นที่ของผมวันนี้ ได้รับทราบปัญหาสำคัญคือ การซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ที่ถูกไฟไหม้ วงเงินประมาณ 1.8 ล้านบาท ,การเพิ่มเติมมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งของเดิมไม่ เพียงพอต่อการทำกิจกรรมของโรงเรียน ,การสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และการปรับปรุงสนามฟุตบอลที่ถูกน้ำท่วมขัง เป็นต้น ซึ่งผมจะนำเสนอต่อท่านรองนายกฯ ธรรมนัส และท่าน ดร.นฤมล รัฐมนตรีศึกษาธิการ พิจารณาแนวทางสนับสนุนเป็นโครงการนำร่อง สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ.เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพกิจกรรมกีฬา และการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่ขาดแคลน เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนอย่างเท่าเทียมทุกพื้นที่ทั่วประเทศตามเป้าหมายต่อไปครับ“ นายสุธี กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โอกาสนี้ ผู้แทนจากมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่าเพื่อการกุศล ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 150,000 บาท ลูกฟุตบอลจำนวน 10 ลูก ให้นักกีฬา ทีมหมอนทองวิทยา โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริเวณหน้าอาคารโรงเรียนหมอนทองวิทยา