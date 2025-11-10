กมธ.ทหาร วุฒิฯ จ่อเชิญ "บิ๊กกุ้ง" ให้ข้อมูลมีผู้ใหญ่สั่งหยุดยิง ชี้สร้างผลกระทบรุนแรงความมั่นคงชาติ

“กมธ.ทหาร วุฒิสภา” จ่อเชิญ “แม่ทัพกุ้ง” ให้ข้อมูลหลังปูด มีผู้ใหญ่สั่งให้หยุดยิง มอง สร้างผลกระทบรุนแรงต่อความมั่นคงของชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจ
เมื่อวันที่ (10 พ.ย. 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ที่มีพล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สว. เป็นประธานกมธ. ได้หารือต่อกรณีที่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญาการทหารบกและอดีตแม่ทัพภาคที่2 ได้กล่าวในกิจกรรม "สานต่อความดี“ ที่พุทธสถานปฐมอโศก อ.เมือง จ.นครปฐม โดยได้กล่าวถึงการสู้รบกับกัมพูชาในช่วงวันที่24-28 ก.ค. 2568 ว่าหลังจากรบวันแรกได้เพียง 6 ชั่วโมงก็มีคำสั่งจากผู้ใหญ่ให้หยุดยิง
โดยทางกมธ.จะเร่งเปิดประชุมเป็นการด่วน เพราะเห็นว่า สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทย กัมพูชา มีความละเอียดอ่อนและกระทบต่อความมั่นคง อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน จึงมีความสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องรับทราบข้อมูลโดยเร็วที่สุดเนื่องจากกรณีดังกล่าวอาจมีผลกระทบรุนแรงต่อความมั่นคงของชาติ ทาง กมธ.จึงเห็นควรเชิญ พล.ท.บุญสิน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจ ตามบทบาท หน้าที่ และอำนาจของกมธ.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากมธ.ทหาร ได้นัดประชุมกมธ. ในวันพรุ่งนี้ (11 พ.ย.) โดยกำหนดเรื่องที่จะพิจารณา คือ หารือวาระพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์พิเศษที่กระทบต่อความมั่นคงที่สำคัญไว้ด้วย