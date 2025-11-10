ประธานที่ปรึกษา รมว.แรงงาน Kick Off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมประสานหน่วยงานในสังกัดร่วมออกบูธให้บริการ ปชช. ที่ อ.แม่ลาว

วันนี้(10 พ.ย.)เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ด้านนโยบายและแผน ได้รับเชิญ
จากว่าที่ ร.ต.ดำรงค์ศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีป่าก่อดำ ให้มาร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม Kick Off รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพื่อรณรงค์การท่องเที่ยว อำเภอแม่ลาว ประจำปี 2568 โดยมีนายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว ซึ่งเป็นประธานในพิธี และมีนายสุขชัย เธียรเศวตตระกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายสุรเดช กล่าวช่วงหนึ่งกับประชาชนและผู้ร่วมงานว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง สสจ.เชียงราย และเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ซึ่งทางว่าที่ ร.ต.ดำรงค์ศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีป่าก่อดำ ได้ประสานของบประมาณเพื่อนำวัคซีนมาบริการฉีดให้ประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้
นายสุรเดช กล่าวว่า ทั้งนี้ตนในฐานะประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มาร่วมกิจกรรมให้บริการ และให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงานของแรงงานที่ต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนพื้นที่ชายแดน จ.เชียงราย อย่างมาก
ด้านนายสุขชัย เธียรเศวตตระกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาว กล่าวว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้ว หลายพื้นที่ของ จ.เชียงราย เริ่มมีอากาศเย็นถึงหนาวจัด โดยเฉพาะพื้นที่ราบสูง ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคโควิด-19 ได้และอาจเกิดการระบาดของโรคในวงกว้างได้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดสรรวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อการท่องเที่ยวและป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับอำเภอแม่ลาว จำนวน 10,000 โดส กลุ่มเป้าหมายคือ คนไทยทุกคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันในปี พ.ศ. 2568 รพ.แม่ลาว และภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน ได้ตอบรับนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10–18 พฤศจิกายน 2568 ตามสถานที่ ต่างๆในพื้นที่