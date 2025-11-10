ภท.เปิดตัวบ้านใหญ่กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด-กาญจน์ "สินธุไพร-นาเมืองรักษ์-คงเพชร" ชูทำจริงไม่วาทกรรม

"โสภณ" เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคภท. สส.กาฬสินธุ์ -ร้อยเอ็ด-กาญจนบุรี บ้านใหญ่มาหมด "สินธุไพร-นาเมืองรักษ์-คงเพชร" ชูผลงานนักปฏิบัติ ทำจริง ไม่ใช่นักวาทกรรม
วันที่ (10 พ.ย.2568) นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี แกนนำพรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาฬสินธุ์ 6 เขต ประกอบด้วย เขต 1 นายเทิดแผ่นดินทอง ธารชัย, เขต 2 นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา, เขต 3 นายเดชบดินทร์ พยุงแสนกุล, เขต 4 นายวิรัตน์ ภูต้องใจ, เขต 5 น.ส.ภัทรภร วรามิตร, เขต 6 น.ส.สัตบุษย์ บุญเรือง,
ขณะที่ จ.ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย เขต 1 นายธนชัย สินธุไพร, เขต 2 น.ส.วสกมล อ่อนประทุม, เขต 3 นายกิตติศักดิ์ เลิศศิริรังสรรค์, เขต 4 นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ , เขต 5 นายชัยวุฒิ เอี่ยมรัศมีกุล, เขต 6 น.ส.กวิสรา สมทรัพย์, เขต 7 นายศักดา คงเพชร, เขต 8 นายธนกฤต ชาติอนุลักษณ์
นอกจากนี้ ยังมีว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.จ.กาญจนบุรี เขต 5 ได้แก่ นายประวีณวัช บุญยงค์
นายโสภณ กล่าวว่า พรรคภูมิใจทยส่งผู้สมัครครบทุกเขตในจ.กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด และมีความมั่นใจว่าจะได้ที่นั่ง สส.เกินครึ่งในแต่ละจังหวัด ซึ่งจ.กาฬสินธุ์พรรคภูมิใจไทยเคยมีผู้แทน 1 คน ขณะที่จังหวัดร้อยเอ็ดไม่เคยปักธงมาก่อน แต่จากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนให้การตอบรับอย่างอบอุ่น โดยเฉพาะจากนโยบายที่ประชาชนพึงพอใจ เช่น โครงการคนละครึ่งพลัส และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาหลักของทั้งสองจังหวัด โดยเน้นให้มีศูนย์บำบัดยาเสพติดทุกอำเภอ แยกผู้ป่วยออก ทำให้ประชาชนเชื่อมั่น
"วันนี้พรรคภูมิใจไทยมีกระแสการตอบรับของประชาชนอย่างดียิ่ง ซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่าพรรคเราไม่มีกระแส อย่างที่เป็นเหมือนวันนี้ บวกกับบุคลิกของสส.ของพรรคซึ่งเป็นนักปฎิบัติมากกว่าใช้วาทกรรมคำพูด จึงมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ พร้อมพิสูจน์ผลงานด้วยการกระทำ พรรคภูมิใจไทยในครั้งนี้มีความพร้อมทั้งในด้านนโยบายและบุคลากรที่เป็นรัฐมนตรีมีความสามารถ โดยเน้นผสมผสานคนรุ่นใหม่มาเสริมพลังพรรค ร่วมกับนักการเมืองรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่สำคัญของประเทศ และเป็นโอกาสให้ประชาชนเลือกพรรคที่ทำงานจริง" นายโสภณกล่าว
นายโสภณ กล่าวอีกว่า แม้จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยและประกาศยุบสภาตามกำหนดของ MOA หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง พรรคภูมิใจไทยจะเดินหน้าทำงานเต็มที่ในช่วงเวลาที่เหลือ เพื่อพิสูจน์ผลงานให้ประชาชนเห็น แม้จะเป็นรัฐบาลเฉพาะกาล 4 เดือน แต่พรรคมุ่งมั่นทำงานเพื่อพิสูจน์ผลงาน หากทำ 4 เดือนนี้ให้ปรากฏชัดเจน ก็เชื่อว่าจะสามารถกลับมาเป็นรัฐบาลได้ 4 ปี