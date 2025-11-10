โฆษก ปชน.จวกหน่วยงานรัฐไร้เอกภาพ แก้น้ำท่วมล่าช้า–ไม่ตรงจุด แนะทบทวนแผนระบายน้ำ เยียวยาทันที

“ไอติม” ซัดหน่วยงานรัฐไร้เอกภาพ แก้น้ำท่วมล่าช้า–ไม่ตรงจุด เสนอ 3 ทางเร่งด่วน ทบทวนแผนระบายน้ำ เยียวยาทันที ตั้งศูนย์พักพิงมาตรฐานชี้รัฐบาลควร “เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” ปลุกนายกฯ รวมศูนย์บัญชาการแก้วิกฤต
วันที่ 10 พ.ย. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้ ว่า สส.ของพรรคประชาชน ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนและสำรวจปัญหา พร้อมทั้งกำลังรวบรวมข้อเสนอที่อยากให้รัฐบาลดำเนินการผ่านสื่อมวลชนไปยังรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ ซึ่งมีหลายประเด็นที่อยากเรียกร้องรัฐบาล คือ
1. ทบทวนแผนการระบายน้ำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในแต่ละพื้นที่ มีการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุขไม่กระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
2. เงินเยียวยา ที่ผ่านมามักจะเยียวยาหลังจากน้ำลดแล้ว แต่ความจริงประชาชนประสบปัญหาตั้งแต่น้ำท่วมรายรับหดหายไม่สามารถทำงานในสภาวะปกติได้ และมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นดังนั้นจำเป็นที่จะต้องทบทวนเกณฑ์และจังหวะในการเยียวยาที่ต้องสม่ำเสมอ ในช่วงที่น้ำยังท่วมอยู่ด้วยไม่ใช่รอแค่น้ำลดอย่างเดียว และ
3. ต้องประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อจัดหาศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานเพราะประชาชนบางพื้นที่ ที่ต้องอพยพมาอยู่บนถนนแต่บนถนนก็เริ่มท่วมแล้วเช่นกัน
เมื่อถามว่ามีการมองว่ารัฐบาลทำงานล่าช้าและให้อำนาจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดสินใจมากเกินไป นายพริษฐ์ กล่าวว่า นี่คือความไม่เป็นเอกภาพของกระทรวงหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ เห็นได้ชัดจากการบริหารจัดการน้ำที่ต้องใช้หลายหน่วยงานทั้ง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) หรือ กรมชลประทาน ให้ร่วมมือกัน
ซึ่งอีกเรื่องที่เห็นได้ชัดคือการแก้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ สัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีประกาศสงครามกับสแกมเมอร์มีการเซ็น MOU กัน แต่ก็สงสัยว่าทำไมหน่วยงานรัฐต้องมาเซ็น MOU ร่วมกัน เพราะปกติแล้วการเซ็น MOU ต้องเป็นระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน หรือกับรัฐบาลประเทศอื่น แต่ถ้าเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐในประเทศไทยด้วยกันเองไม่ควรที่จะต้องเซ็น MOU ควรจะสามารถเดินหน้าทำงานได้อย่างจริงจังตั้งแต่ต้น ดังนั้นจึงไม่เห็นเอกภาพในการจัดการในหลายปัญหา