“หมาบ้าแห่งเพชรเกษม” กัดไม่ปล่อย!

ล่าขบวนการสแกมเมอร์–เปิดเส้นเงินพันล้านเชื่อมโยงจีนเทาและไทยเทา ผลงานระดับโลก ด้วยศักยภาพระดับสถานีตำรวจ ทีมเพชรเกษมรวมพลังตามข้อสั่งการ ผบ.ตร. ลุยถึงรังข้ามชาติ! ข้อเท็จจริง
ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา อดีตกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ผู้แทนภาคประชาชน ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ (Georgetown University, USA) ด้าน ความปลอดภัยทางไซเบอร์และนโยบาย เปิดเผยว่า “ทีมตำรวจ สน.เพชรเกษม” ภายใต้การนำของ พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.ฯ และการขับเคลื่อนตามนโยบายปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ด้วยข้อสั่งการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และการกำกับการปฏิบัติของ พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. ได้แสดงศักยภาพระดับสถานีตำรวจที่สามารถสืบสวนขยายผล “ขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ” จนพบเส้นทางการเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท เชื่อมโยงระหว่าง จีนเทา–ไทยเทา เป็นผลงานระดับโลกของตำรวจไทย
คืนเหยื่อได้ภายใน 1 เดือน ผลงานของ พ.ต.ท.เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม ซึ่งได้รับฉายาจากคนร้ายว่า “รองผู้กำกับหมาบ้า” ถือเป็นตัวอย่างของ “ตำรวจยุคใหม่” ที่ขับเคลื่อนภารกิจไซเบอร์ด้วยหัวใจของทีมงานอย่างแท้จริง ภายในระยะเวลาเพียง 1-2 เดือน หลังได้รับมอบหมายดูแลคดีแจ้งความออนไลน์ (ระบบ 1441) ทีมเพชรเกษมสามารถนำเงินของเหยื่อกลับคืนได้กว่า 1,000,000 บาท และในกระบวนการสืบสวน–สอบสวนเชิงลึก พบ “เครือข่ายการเงินแฝง” ของกลุ่มจีนเทา–ไทยเทา มียอดหมุนเวียนรวมกว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลไปถึงต้นทาง–ปลายทางของเงินที่ถูกฟอกออกนอกประเทศ
ทีมเพชรเกษม: จากระดับสถานีสู่ปฏิบัติการระดับโลก
ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นภายใต้ การนำของ พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม โดยมี พ.ต.ท.เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์ เป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการภาคสนาม พร้อมกำลังตำรวจรุ่นใหม่ เช่น จ.ส.ต.เอกยุทธ ปล้องคง ผบ.หมู่(ป) ที่ร่วมกันทำงานแบบ “บูรณาการ” ทั้งการสืบสวน การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน และการสอบสวนทางเทคโนโลยี ทีมสามารถจับกุมได้ทั้ง บอสจีนเทาอันดับ 2 และล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้จับกุม “หัวหน้าไทยเทา” อีก 2 ราย พร้อมเงินสดกว่า 1.4 ล้านบาท ซึ่งเตรียมฟอกเป็นเหรียญ USDT ส่งต่อไปยังเครือข่ายจีนเทา ระหว่างการเข้าค้นบ้านผู้ต้องหากลุ่มจีนเทา พบของกลางกว่า 60 รายการ
ผู้ต้องหาเห็นหน้า พ.ต.ท.เด่นดนัย ถึงกับพูดว่า โดนจนได้... เพื่อนที่โดนจับก่อนหน้านี้ก็เตือนแล้วว่า ระวังหมาบ้าคนนี้ให้ดี!
“หมาบ้า” ที่คนร้ายกลัว แต่เหยื่อเรียกฮีโร่ แม้ตำแหน่งหลักคือ “สอบสวน” แต่ พ.ต.ท.เด่นดนัย ลงพื้นที่เองทุกคดี ไม่รอข้อมูล ไม่หยุดกลางทาง และไม่ปิดแฟ้มจนกว่าเหยื่อจะได้ความยุติธรรมคืน “ทุกบาทที่คืนให้เหยื่อ คือศรัทธาที่คืนให้ตำรวจไทย” นี่คือคำกล่าวของ พ.ต.ท.เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์
ผลงานระดับโลก ด้วยศักยภาพระดับสถานีตำรวจ
“ทีมเพชรเกษม” แสดงให้เห็นว่า ภายใต้ข้อสั่งการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และการกำกับการปฏิบัติของ พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ทีมตำรวจ สน.เพชรเกษมสามารถขยายผลการสืบสวนคดีสแกมเมอร์ข้ามชาติ จนพบเส้นทางการเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท เชื่อมโยงระหว่างจีนเทาและไทยเทา ถือเป็นผลงานระดับโลกด้วยศักยภาพระดับสถานีตำรวจไทย
ตำรวจไทยผู้ซื่อสัตย์ เพื่อเหยื่อ เพื่อองค์กร เพื่อชาติ
อดีต ก.ต.ช. กล่าวว่า ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ตร. ผู้แทนภาคประชาชนได้มีโอกาสเห็นการดำรงตนในความเป็นตำรวจไทยที่ซื่อสัตย์สุจริต ทำงานด้วยหัวใจของความรับผิดชอบต่อเหยื่อ ต่อองค์กรตำรวจ และต่อความมั่นคงของชาติและประชาชน พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษมพ.ต.ท.เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์ และทีมงานตำรวจเพชรเกษมทุกนาย จึงทุ่มเทสุดกำลัง เพื่อ “กวาดล้างขบวนการสแกมเมอร์ให้หมดไปจากสังคมไทย” สะท้อนให้เห็นถึงตำรวจไทยยุคใหม่ ที่ไม่เพียงทำงานตามหน้าที่ แต่ทำด้วยจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง ภายใต้ข้อสั่งการและการเป็นผู้นำหน่วยด้วยคุณธรรมของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่จะปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ให้หมดไปจากสังคมไทย เพื่อเยียวยาความสูญเสียของเหยื่อ เพื่อความศรัทธาขององค์กรตำรวจ และเพื่อความมั่นคงของชาติและประชาชนอย่างแท้จริง