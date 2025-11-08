“สว.พิสิษฐ์” ย้ำองค์กรร่าง รธน.ต้องไม่ขัดคำวินิจฉัยศาล ห้ามเลือกตั้งโดยตรง ปัดวุฒิสภาเตะถ่วง ประชุมล่มเหตุไร้ความชัดเจน

“พิสิษฐ์“ ย้ำที่มาองค์กรร่าง รธน.ต้องไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลฯ ที่ห้ามเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ยันวุฒิสภาไม่มีเจตนาเตะถ่วง หลังประชุมล่ม เหตุไร้ความชัดเจน เผย ปธ.วุฒิสภาของดบินดูงานต่างประเทศสแตนด์บายเผื่อเปิดประชุมวิสามัญ
วันนี้(8 พ.ย.)นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. ในฐานะกรรมาธิการ(กมธ.)พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ(แก้ไขเพิ่มเติม) รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการประชุมของกมธ. ว่า ทางวุฒิสภามีความกังวลที่มาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) หรือคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ว่าจะต้องไม่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง เพราะอิงตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568 จึงถือเป็นเรื่องหลักในช่วงที่ผ่านมา เพราะไม่อยากให้ขัดกับคำนิจฉัยของศาล
ส่วนที่ในวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมาที่องค์ประชุมล่มต้องอธิบายว่าในที่ประชุมคุยไปถึงว่าจะใช้ร่างหลักของนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกประชาชน ในอนุหนึ่งหรือไม่ แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเลือกตั้งผ่านประชาชนโดยตรง หรือจะให้ประชาชนสมัครและให้รัฐสภาเลือก ตนจึงขอ ให้พักการประชุมและขยับเวลาในการโหวตไปในช่วงบ่ายเพราะอยากได้รายละเอียดมากกว่านี้
รวมถึงวุฒิสภาหลายท่านก็ยังไม่อยากให้โหวตเพราะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรกันแน่ แต่ทางพรรคเพื่อไทยและเสียงส่วนใหญ่จะให้โหวตเลย เมื่อประธานในที่ประชุมขอนับองค์ประชุมจึงมีสมาชิกไม่ครบ จึงต้องปิดการประชุมไป
นายพิสิษฐ์ กล่าวต่อว่า ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเตะถ่วงใดๆทั้งสิ้น สามารถไปดูบันทึกการประชุมได้เลยว่าเราเข้าประชุมเกินครึ่งทุกครั้ง สิ่งที่เรากังวลคือต้องยึดตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลัก หากไม่มีความชัดเจนเราก็ไม่กล้าโหวตเพราะคำถามถามว่าเห็นด้วยกับร่างของนายพริษฐ์256/1(1)หรือไม่ ซึ่ง(1)ไปพ่วงต่อใน256/2 และ 256/5 และร่างของนายพริษฐ์ไม่ใช่ว่าอ่านแล้วจะเข้าใจได้ทันที เพราะมีการเชื่อมโยงกันหลายมาตรา จึงทำให้วุฒิสภาหลายท่านมีความกังวล แต่มั่นใจว่าในวันที่12 พ.ย. ทางสภาจะให้ความร่วมมือแน่นอน
นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ในกรอบระยะเวลาเราคาดว่าจะให้เสร็จภายในสัปดาห์ที่18-19พ.ย. เพื่อจะได้พิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาก่อนเปิดสมัยประชุม คาดว่าจะมีการเปิดประชุมวิสามัญในวันที่8-9 ธ.ค. เพราะต้องนับไปอีก15วัน เพื่อเปิดประชุมร่วมวาระ3 ช่วงประมาณวันที่24-26 ธ.ค.ก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่
“ทางประธานวุฒิสภา ท่านก็ขอความร่วมมือให้ทุกกรรมาธิการงดเดินทางไปต่างประเทศ เผื่อมีการเปิดประชุมร่วมเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ“นายพิสิษฐ์ กล่าว