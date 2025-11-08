xs
“สส.ยูนัยดี” ก๊วน "เฉลิมชัย" ต้อนรับ “ธรรมนัส” ลงปัตตานี ชมเปาะช่วยชาวประมงได้รวดเร็ว ตั้งใจยกระดับชีวิตคนชายแดนใต้

“ยูนัยดี” สส.ปชป.ก๊วน "เฉลิมชัย" ต้อนรับ“ธรรมนัส”ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ชมเปาะ ช่วยเหลือชาวประมงกระชังช่วงน้ำท่วมใหญ่รวดเร็ว ย้ำเห็นถึงความตั้งใจจริงยกระดับคุณภาพชีวิตคนชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.เวลา 10.30 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการลงพื้นที่ โรงเรียน ดรุณศาสน์วิทยา ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยรัฐมนตรีของพรรคกล้าธรรม(กธ.)ประกอบด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


นายยูนัยดี วาบา ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความชื่นชมต่อความทุ่มเทของ ร.อ.ธรรมนัส ในการลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมกล่าวถึงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ช่วงปลายปี 2566 ถึงต้นปี 2567 ที่สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลากะพงในกระชังแม่น้ำสายบุรีจำนวนมาก

“ตอนนั้นชาวบ้านมาร้องไห้ เพราะปลากะพงที่เลี้ยงไว้กำลังจะน็อกน้ำ ผมรีบรายงานให้ท่านธรรมนัสทราบ ท่านรับฟังแล้วหยิบโทรศัพท์โทรหาอธิบดีฯทันที หลังจากนั้นมีการเร่งช่วยเหลือ รับซื้อปลาที่กำลังน็อกน้ำกว่า 500 ตันหมดก่อนที่จะเสียหายทั้งหมด ถือเป็นการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีและจริงใจ” นายยูนัยดี กล่าว


นายยูนัยดี กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนหวังว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ จะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม นายยูนัยดี เป็น สส.ในกลุ่ม 11 คน ที่จะไปร่วมงานทางการเมืองหับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา
