‘ครูธัญ ’ปชน.คว้ารางวัล HERO Awards 2025 สาขาความยุติธรรมทางสังคม ย้ำความเท่าเทียมไม่ใช่สิทธิพิเศษ แต่คือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน

“ธัญวัจน์ “คว้ารางวัล HERO Awards สาขาความยุติธรรมทางสังคม จากองค์กร APCOM ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จ “สมรสเท่าเทียม” ไทยก้าวสู่ประเทศต้นแบบความเท่าเทียมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ย้ำ “ความเท่าเทียมคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน”
เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน รับรางวัลสาขา “ความยุติธรรมทางสังคม” (Social Justice Awards) ในงานประกาศรางวัล HERO Awards 2025 ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดย APCOM เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่สร้างคุณูปการด้านเอชไอวี ความเท่าเทียม และสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ โรงแรม Novotel สุขุมวิท 20
โดยงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “Celebration of Equality การเฉลิมฉลองความเสมอภาค” ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีหลังประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำให้ สมรสเท่าเทียม เป็นกฎหมายได้สำเร็จ ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเชิงประวัติศาสตร์ของความเท่าเทียม
นายธัญวัจน์ กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล HERO Award ด้านความยุติธรรมทางสังคมในค่ำคืนนี้ เพราะในประเทศไทยยังมีผู้คนจำนวนมากถูกจำกัดศักดิ์ศรีเพียงเพราะเพศ อัตลักษณ์ หรือเงื่อนไขทางสังคม แต่ย้ำว่าตนได้เห็นพลังของความรัก ความกล้าหาญ และการรวมพลังกันของผู้คน ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของสังคมได้
“รางวัลนี้ไม่ใช่ของธัญเพียงคนเดียว แต่เป็นของทุกคนที่เชื่อว่า ‘ความเท่าเทียมไม่ใช่สิทธิพิเศษ แต่มันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน’” ธัญวัจน์กล่าว
นายธัญวัจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่าทุกก้าวที่สังคมเดินหน้าไปสู่ความเป็นธรรม ล้วนเป็นแสงสว่างที่ส่งต่อให้ผู้ที่ยังเผชิญความไม่เท่าเทียม และตนขอรับรางวัลนี้ในนามของทุกคนที่ยังคง “พูด สู้ และรัก” แม้จะอยู่ในวันที่ยากลำบากและขอให้ช่วงเวลานี้เป็นเครื่องเตือนใจเราว่าความเท่าเทียมและเมตตาธรรมไม่ใช่เพียงอุดมคติ แต่เป็นพลังที่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้จริง ขอบคุณ Hero Awards ที่ทำให้เราเชื่ออีกครั้งว่า“การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ และความยุติธรรมงดงามที่สุด เมื่อเราได้แบ่งปันร่วมกัน”
“ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะนักเต้น และในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นกระเทย ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นวิทยาศาสตร์ มีความเป็นธรรมชาติ ธัญได้เรียนรู้ว่า ‘ความยุติธรรมทางสังคม’ ไม่ได้เกิดขึ้นในตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่มันต้องเกิดขึ้นจริงในหัวใจของผู้คน”นายธัญวัจน์กล่าว
สำหรับพิธีมอบรางวัลมีขึ้นในค่ำคืนของงานกาล่า HERO Awards 2025 มีหลายรางวัล อาทิ Business award ,Community award ,HIV hero award, transgender award และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเฉลิมฉลอง HERO PARTY พร้อมการแสดงและคอนเสิร์ต เพื่อเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้ร่วมยกย่อง “ฮีโร่ของความเท่าเทียม” ที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยพลังแห่งศรัทธาและความรัก