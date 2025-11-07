“รมว.ยุติธรรม”เร่งเดินหน้าตาม MOU สั่งอนุฯปราบปรามสแกมเมอร์ เชื่อมโยงศูนย์ AOC-สายด่วนภัยออนไลน์ 1441 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงบูรณาการ

วันนี้(7 พ.ย.)ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (NJADC) ชั้น 9 สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2568 โดยที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นประธาน มีหน้าที่สำคัญ อาทิ ขับเคลื่อนบูรณาการ ประสานและติดตามการดำเนินงาน รายงานวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประสานการเชื่อมต่อข้อมูล บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการรายงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เป็นต้น
พลตำรวจโทรุทธพล ระบุว่า ในประเด็นการจับกุมผู้กระทำความผิด เชื่อว่าทุกหน่วยได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น ในส่วนของคณะอนุกรรมการชุดนี้จะมุ่งเน้นทำงานเชิงรุกและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางความร่วมมือจากการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ 15 หน่วยงานที่ทำเนียบรัฐบาล โดยเมื่อทราบมูลความผิดจะส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักดำเนินการตามหน้าที่และขอให้กลับมาสรุป พร้อมทั้งรายงานผลดำเนินการ โดยขอให้มุ่งเน้นการทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ยังกำชับเรื่องการหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเชื่อมต่อข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC 1411) เพื่อให้ภารกิจสำเร็จเป็นรูปธรรม