“ธรรมนัส-อรรถกร“ ลุยสางสนามกีฬาร้างกว่า 10 ปี จ่อถกคมนาคมทำให้เสร็จ ”อามินทร์” ขอคืนพื้นกีฬาให้คนนราฯ

รมว.เกษตรฯ นำ ”อรรถกร“ ลุยสางปัญหาสนามกีฬาร้างค้างกว่า 10 ปี จ่อถก “คมนาคม” หาทางเดินหน้าก่อสร้างต่อให้เสร็จ ด้าน ”อามินทร์” พูดแทนใจ “ขอทวงคืนพื้นที่กีฬาให้ชาว นราฯ”
เมื่อวันที่ (7 พ.ย.68) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม และนางสาลีฮะ มะยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับ
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวภายหลังรับฟังรายงานปัญหาจากผู้แทนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ว่า โครงการสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ภายใต้โครงการ “หนึ่งจังหวัดหนึ่งสนามกีฬา” ในสมัยที่นายชุมพล ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 177 ล้านบาท ดำเนินการโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามกฎหมาย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบพิเศษได้ ต่อมาในเฟส 2 ระหว่างปี 2555–2558 กกท.ได้รับงบประมาณเพิ่มอีก โดยมอบให้กรมทางหลวง ภายใต้การกำกับของกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ดำเนินการในลักษณะ “รัฐต่อรัฐ” แต่ปรากฏว่า ผู้รับเหมาทิ้งงาน ทำให้โครงการล่าช้าต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
“ผมไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นซ้ำซากแน่นอน ในฐานะประธานบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทย เราต้องแก้ไขอย่างตรงไปตรงมา สิ่งแรกที่ต้องทำคือให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเจรจาร่วมกัน ไม่ใช่ไปฟ้องร้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ งบประมาณที่โอนไปแล้วต้องตรวจสอบให้ชัดว่าเหลือสินทรัพย์มูลค่าเท่าไหร่ เหล็ก ปูน ทรายที่เห็นอยู่นี้มีมูลค่าการใช้งานจริงกี่บาท เรื่องนี้ผมมั่นใจว่าท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก็เป็นคนใต้เหมือนกัน คงจะคุยกันไม่ยาก“ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า ต้องให้วิศวกรเข้าประเมินโครงสร้างที่มีอยู่ ว่าส่วนใดใช้ต่อได้ เช่น เสา โครงหลังคา อัฒจันทร์ หรือโครงเหล็ก เพื่อคำนวณมูลค่าคงเหลือ แล้วนำตัวเลขดังกล่าวเป็นฐานในการเจรจาเพื่อเดินหน้าก่อสร้างต่อ เราแค่โยกเงินจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวา ไม่ต้องของบใหม่
ด้านนายอรรถกร กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของ 4 กระทรวงหลักภายใต้รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกุล ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการบูรณาการตรวจราชการร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยตนได้รับการร้องเรียนจาก ส.ส.สัมพันธ์ และนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ ว่าสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสที่เริ่มก่อสร้างมากว่า 10 ปี ปล่อยรกร้างและสร้างเสร็จเพียงครึ่งเดียว จึงตั้งใจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเอง
”วันนี้เราได้เห็นชัดเจนว่า ปัญหาอยู่ตรงไหน และจะหาทางออกอย่างไร ผมจะกลับไปประชุมกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 10 พ.ย.นี้ และจะหาแนวทางเจรจากับกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงให้จบโดยเร็ว”นายอรรถกร กล่าว
นายอรรถกร กล่าวต่อว่า โครงการนี้ได้รับงบประมาณและอนุมัติไปแล้ว หากจะเสนอของบใหม่โดยไม่สะสางงบเดิม กรมบัญชีกลางย่อมไม่อนุมัติ ดังนั้นทางออกคือการเจรจาระหว่างสองกระทรวงเพื่อเคลียร์ปัญหาคงค้างและหาวิธีดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ โดยรัฐบาลชุดนี้ตั้งใจจริงที่จะทำให้สนามกีฬาแห่งนี้กลับมาใช้งานได้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่และเยาวชนในนราธิวาสมีพื้นที่สร้างสรรค์พัฒนาในทางกีฬา
ขณะที่ นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตนขอพูดในฐานะคนนราฯ ว่า ตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทุกการเลือกตั้งจะมีการหยิบเรื่องสนามกีฬานี้ขึ้นมาเป็นวาทกรรม แต่ไม่เคยมีใครทำได้จริง พวกเราถูกหลอกมาหลายรอบ วันนี้ชัดเจนแล้วว่าปัญหานี้ต้องแก้ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ ไม่ใช่โยนกันไปมา ผมเชื่อมั่นในท่านรองนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส และท่านรัฐมนตรีอรรถกร ว่าครั้งนี้ จะได้เห็นการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมจริง ๆ
สำหรับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย วงเงินกว่า 200 ล้านบาท ต่อมาในเฟส 2 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมทางหลวง วงเงินกว่า 177 ล้านบาท แต่ภายหลังผู้รับเหมาทิ้งงาน ทำให้โครงการล่าช้าและหยุดชะงัก
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ลงนามยกเลิกบันทึกข้อตกลงกับกรมทางหลวงอย่างเป็นทางการ พร้อมเสนอของบประมาณผูกพัน 3 ปี (2569–2571) วงเงิน 146 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างให้แล้วเสร็จ แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ