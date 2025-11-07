กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2569 วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท
เเนวทางหรือลักษณะโครงการ หรือกิจกรรมที่จะให้การสนับสนุน ประจำปี 2569 มีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป วงเงินรวมไม่เกิน 60,000,000 บาท
2. ประเภททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคม วงเงินรวมไม่เกิน 40,000,000 บาท
3. ประเภททุนเชิงยุทธศาสตร์ วงเงินรวมไม่เกิน 100,000,000 บาท
4. ประเภททุนความร่วมมือ วงเงินรวมไม่เกิน 60,000,000 บาท
5. ประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ วงเงินรวมไม่เกิน 40,000,000 บาท
อ่านประกาศได้ที่ :
https://www.thaimediafund.or.th/download/tmf-granting-2569/
ลงทะเบียนรับ Username และ Password ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
ยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทาง https://granting.thaimediafund.or.th/
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2568 ภายในเวลา 16.30 น.