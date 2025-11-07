xs
กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (7 พ.ย.) เวลา 08.30 น. ณ ห้องสนฉัตร ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พล.ต.ท.สรรเพชญ สุขภิมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , นายศุภชัย ใจสมุทร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม , น.ส.วิวรรณ จตุรพิธพร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม , นายโกมล พรมเพ็ง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงาน​ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง​ยุติธรรม​ เข้าร่วมพิธี

จากนั้น เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามแสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกล่าวคำแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย เป็นเวลา 93 วินาที ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 2 อาคารกระทรวงยุติธรรม
















