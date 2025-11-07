xs
สธ.เดินหน้า ยกระดับ อสม.สู่ผู้ช่วยสาธารณสุข พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย HCV รักษาฟรี ป้องกันมะเร็งตับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)นายสันติ พร้อมพัฒน์,นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นางสาวจิตศ์ตราฏ์ หมีทองธนกรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หัวข้อ ยกระดับ อสม. ยุคใหม่ สู่ผู้ช่วยสาธารณสุข เพื่อสวัสดิการที่ยั่งยืน และการขับเคลื่อนนโยบาย HCV รักษาฟรี เพื่อคนไทยห่างไกลมะเร็งตับ

สธ.มีนโยบายยกระดับอสม. เพื่อสวัสดิการที่ยั่งยืนรมว.สธ. กล่าวถึงความสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ว่าเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่ดีและผ่านพ้นวิกฤติต่าง ๆ มาได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจบุคลากร โดยการ ยกระดับ อสม. สู่ผู้ช่วยสาธารณสุข เพื่อสวัสดิการที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย ยกระดับ อสม. จำนวน 10,000 คน ภายใน 4 เดือน ครอบคลุมทุกตำบล โดยมุ่งเน้นให้ อสม. มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน, มีความพร้อมให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน, และมีบทบาทเชิงรุกในการดูแล ส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพให้เข้มแข็ง เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน อสม. ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย “รอบรู้ เพื่ออยู่อย่างมีคุณภาพชีวิต” ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ลดอัตราการป่วยก่อนเข้าสู่ระบบการรักษา และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้ขับเคลื่อนนโยบาย HCV รักษาฟรีป้องกันมะเร็งตับ

ในประเด็นด้านการป้องกันโรค รมว.สธ. ชี้ว่าโรคตับแข็งและมะเร็งตับ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ที่สามารถตรวจยืนยันและรักษาให้หายขาดได้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวรมว.สธ. ได้ขอให้ อสม.เชิญชวนประชาชนที่ เกิดก่อนปี 2535 และกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี ณ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมช่วยติดตามผู้ติดเชื้อให้ได้รับการรักษาจนหายขาด













