รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ถวายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ครบ15 วัน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ ( 7 พ.ย.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป บำเพ็ญกุศล โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เช่น นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล ร่วมพิธีพร้อมเพรียง
ภายหลังจบพิธีบำเพ็ญกุศล นายพิพัฒน์ พร้อม ครม.และคู่สมรส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป เป็นอันเสร็จพิธี