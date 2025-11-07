”สุชาติ“ มั่นใจเอาพลายประตูผา-ศรีณรงค์กลับไทยได้แน่ ประสานศรีลังกาแล้ว วอนอย่าตำหนิเรื่องการเลี้ยงดู

”สุชาติ“ มั่นใจเอาพลายประตูผา-ศรีณรงค์ กลับไทยได้แน่ หลังประสาน กต.เจรจาศรีลังกา วอน ปชช.อย่าตำหนิเรื่องการเลี้ยงดู วัตถุประสงค์ของเราคือนำกลับมาดูแลเอง
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ( 7 พ.ย.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ถึงกรณีการนำพลายประตูผาและพลายศรีณรงค์ กลับจากประเทศศรีลังกา ให้มาอยู่ในการดูแลของประเทศไทย ว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เข้าพบอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้หารือข้อตกลงและวิธีการต่าง ๆ และการประสานงานกับประเทศศรีลังกา ซึ่งตนน่าจะไปพบกับทางผู้นำรัฐบาลศรีลังกาเร็วๆ นี้
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ขอฝากพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีความห่วงใยในเรื่องช้างทั้ง 2 เชือกนี้ ว่าเราต้องยอมรับว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องดูแลดีหรือไม่ดี ควรจะหลีกเลี่ยงคำพูดเหล่านี้ เราต้องพูดในลักษณะขอความเห็นใจที่เราจะขอกลับมาดูแลเอง แบบนี้ง่ายกว่า การไปบลัฟ หรือไปดิสเครดิตกัน เพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของแต่ละประเทศ ซึ่งเราไม่ได้โทษใครทั้งสิ้น เพราะเรามีวัตถุประสงค์อยากจะขอช้างพลายประตูผาและพลายศรีณรงค์ กลับมาดูแลเอง
ทั้งนี้ทั้งนั้น นโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้การสนับสนุนตนและกระทรวงการต่างประเทศอย่างเต็มที่ ตนต้องขอขอบคุณนายกฯ ด้วย พร้อมกับย้ำถึงพี่น้องประชาชนและเสียงเรียกร้องที่ต้องการให้นำช้าง 2 เชือกกลับมา ว่าเมื่อวานนี้ (6 พ.ย.) การประชุมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศมีความคืบหน้าไปมากแล้ว รวมถึงการเจรจาต่าง ๆ ต้องมีการพูดอย่างละมุนละม่อม จะพูดว่าใครดีหรือไม่ดี ไม่ได้ ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน
“ผมเรียนตรง ๆ ว่าผมและรัฐบาลทำเต็มที่เรื่องนี้ ขอให้มั่นใจได้ว่าผมจะไปเร็ว ๆ นี้ เพราะว่าผมรอเรื่องของการประสานงานกับผู้นำฝั่งรัฐบาลศรีลังกาอยู่ เป็นไปในทางที่ดี ได้คุยแน่ ได้เจอแน่ แต่วิธีการต้องอยู่ในความเห็นอกเห็นใจ และเราต้องใช้สติในการเจรจา ใช้อารมณ์ในการร่วมเจรจาไม่ได้ ขอให้มั่นใจว่าผมทำเต็มที่ ต้องทำให้ได้ ” นายสุชาติ กล่าว