"สุชาติ" มั่นใจ​ "อนุทิน" ลูกผู้ชาย​อยู่ 4 เดือนคือ​ 4 เดือน​ เหน็บ​ใครสัญญาอะไรไว้ต้องทำ ควรให้รัฐบาลทำงาน รอสู้กันช่วงเลือกตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"สุชาติ" มั่นใจ​ "อนุทิน" ลูกผู้ชาย​ 4 เดือนคือ​ 4 เดือน​ เหน็บ​ใครสัญญาไว้ต้องทำ​หลังฝ่ายค้านขู่ยื่นซักฟอก​ ควรให้เวลารัฐบาลทำงาน​แล้วสู้กันในสนามเลือกตั้ง​ ชี้​เรื่อง "ธรรมนัส" ให้ประชาชนตัดสิน​

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ( 7 พ.ย.) นายสุชาติ​ ชม​กลิ่น​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีเปรยว่าอาจยุบสภาก่อน 1 เดือน​ หากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ​ ว่า​นายกรัฐมนตรีพูดด้วยความเป็นลูกผู้ชาย​ สิ่งที่รับปากไว้แล้ว และการตกลงไม่ต้องพูดอะไรมาก ครั้งสองครั้งก็รู้กันหมดแล้ว ส่วนการยุบสภาถือเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี​ และนายกรัฐมนตรียังไม่ได้มีการเปรยอะไรกับพรรคร่วมรัฐบาล​ แต่ส่วนตัวต้องรู้อยู่แล้ว​ ตั้งแต่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล​ ก็นับถอยหลังการทำงาน​ รู้กันอยู่แล้วว่า​จะต้องเลือกตั้ง ทางการเมืองมีตารางการทำงานกันอยู่แล้ว​ ระหว่างทางก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่ในฐานะฝ่ายบริหาร แต่ในทางการเลือกตั้ง​ ก็ต้องนับถอยหลัง เพราะมีการกำหนดกันไว้แล้ว​ ต่างคนต่างเป็นผู้ทรงเกียรติพูดกันครั้งเดียวก็จบ

เมื่อถามว่า​ นายกรัฐมนตรี​ ใช้คำว่าหากสู้เกมการเมืองไม่ไหว​ ก็ต้องยุบสภา นายสุชาติ​ กล่าวว่า​ นายกรัฐมนตรีทำงานหนักและสถานการณ์วันนี้ไม่ควรนำเกมการเมืองมาเล่น​ ควรจะให้นายกรัฐมนตรี​ ทำงานอย่างเต็มที่​ และทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่ได้คุยกันไว้ ประชาชน 70 กว่าล้านคน​ รู้อยู่แล้วว่าใครรับปากอะไรใครไว้​ ดังนั้น​ควรปล่อยให้นายกรัฐมนตรี​ทำงานอย่างเต็มที่​ เพราะตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองมีหลายด้านเข้ามา​ ต้องให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี​เพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือน

เมื่อถามว่า​มองเป็นการขู่หรือไม่ที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ​ นายสุชาติ​ กล่าวว่า​ การที่เราให้สัญญาประชาคมกับประชาชนทั่วประเทศไว้แล้ว​ ใครที่ให้สัญญาประชาคมอะไรไว้ก็ต้องปฏิบัติ​ มิฉะนั้นจะกลายเป็นคนที่พลิกไปพลิกมา​ ต่อไปประชาชนก็จะไม่เชื่อถือ นายกรัฐมนตรี​ บอกแล้ว​ ว่า​ ชัดเจน 4 เดือนก็คือ 4 เดือนที่ทำงาน หลังจากนั้นก็ว่ากันตามระบอบประชาธิปไตย
เมื่อถามว่าล่าสุดนายรังสิมันต์​ โรม​ สส.พรรคประชาชน​เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปลดร้อยเอกธรร​มนัส​ พรหมเผ่า​ รอง​นายก​รัฐมนตรี​และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ นายสุชาติ​ กล่าวว่า​ ถ้าฝ่ายค้านคิดว่าบุคคลใดเป็นรัฐมนตรีทำดีหรือไม่ดี ท่านต้องดีใจ​ เพราะใกล้เลือกตั้ง​ หากเขาไม่ดี​ก็ต้องปล่อยให้ทำงานไปเรื่อยๆ ให้ประชาชนเห็นว่าเขาดีหรือไม่ดี และสุดท้ายท่านก็จะได้เป็นผู้ได้คะแนนเสียงข้างมาก เพื่อจัดตั้งรัฐบาล

"วันนี้ทำงานได้แค่เดือนเดียว เดือนกว่าเอง ท่านจะมาวิเคราะห์คนนั้นดีไม่ดี ผมว่ามันแค่งานประจำทุกวันนี้ ยังไม่มีเวลาเลย และยังมีที่ต้องสนองภารกิจต่างๆอีกเยอะแยะ​ ตามนโยบายต่างๆ​ ผมว่าถ้าสื่อมวลชนมองคนนั้นดีไม่ดี ประชาชนมองคนนั้นดีไม่ดี ฝ่ายค้านมองคนนั้นดีไม่ดี สุดท้ายมันก็ตัดสินกันตอนใช้สิทธิ์ประชาธิปไตยเลือกตั้ง ถ้าเรามั่นใจ ในวันนั้นจะไปกลัวอะไร เราลูกผู้ชายด้วยกัน" นายสุขาติ กล่าว

