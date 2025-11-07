“สว.สวัสดิ์” เตือนรัฐบาลคิดให้รอบคอบก่อนปล่อย 18 เชลย เชื่อเขมรไม่จริงใจ ย้ำต้องทำครบทุกเงื่อนไขก่อน

“สว.สวัสดิ์” ประธาน กมธ.การทหาร วุฒิสภา แนะ “รัฐบาล” รอบคอบ ปมปล่อยเชลยศึก เชื่อเขมร ไม่จริงใจหรอก แต่ต้องแสดงออกให้เป็นรูปธรรม ย้ำต้องบรรลุข้อตกลงทั้งหมดก่อนถึงปล่อยได้ มองไม่ถูกต้อง หากเร่งรีบ-มีคนมากดดัน
วันนี้ (7 พ.ย. 2568) พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวถึงการที่ไทยเตรียมปล่อยเชลยศึกชาวกัมพูชา ว่า ถ้าพูดถึงเรื่องกัมพูชาเราต้องไม่ไว้วางใจเอาไว้ก่อน เพราะฉะนั้นการที่เราจะปล่อยตัวเชลยทั้งหมด ต้องให้บรรลุผลตามข้อตกลงที่เราทำไว้ 4 ข้อ ทั้งเรื่องการถอนอาวุธหนัก เรื่องอื่นๆอีก ต้องให้มีผลครบถ้วนก่อนถึงจะปล่อยตัว ถ้าเราปล่อยไปโดยที่ฝ่ายกัมพูชายังไม่ได้ดำเนินการหรือทำไม่ครบถ้วน ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราสูญเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์ไป เราคงต้องทำอย่างรอบคอบ ให้มีผลก่อน
พล.อ.สวัสดิ์ กล่าวต่อว่า การปล่อยตัวเชลยศึกก็คงต้องปล่อยอยู่แล้ว แต่เราจะลดอารมณ์ความรู้สึกของพี่น้องคนไทยได้ ต้องให้บรรลุข้อตกลงก่อน
“กัมพูชาเขาคงไม่จริงใจหรอก แต่เขาคงต้องแสดงการกระทำที่เป็นรูปธรรม อย่างการถอนอาวุธหนักก็ไม่ใช่แค่เอารถถังมาวิ่งคันสองคัน แล้วถ่ายรูปลงว่าได้เคลื่อนย้ายอาวุธกลับไปแล้ว ซึ่งในส่วนนี้ด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารก็ต้องตรวจสอบ ยืนยันทางการข่าวให้ชัดเจน ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเข้าใจ อะไรที่เราต้องเป็นไปตามข้อตกลง ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ถ้ามีการรีบร้อนปล่อยหรือใครมากดดันคงไม่ถูกต้อง ไม่น่าจะให้มีลักษณะนี้เกิดขึ้น” พล.อ.สวัสดิ์ กล่าว
พล.อ.สวัสดิ์ ระบุว่า สิ่งที่ต่างชาติมองเข้ามามาที่เรา เราได้เสียงมามาก เราไม่ได้โจมตีประชาชน ไม่ได้ให้ข่าวบิดเบือน เราถือว่าชื่อเสียงในเวทีต่างประเทศเราเป็นบวกอยู่ ฉะนั้น ต้องรักษาไว้ แต่ก็ต้องไม่ให้พี่น้องประชาชนของเรารู้สึกไม่ดี