“สิริพงศ์” รับหนังสือร้องเรียน ยันรัฐมุ่งสู่พลังงานสะอาด ชงนายกฯสอบข้อเท็จจริงโรงไฟฟ้าฉะเชิงเทรา

โฆษกรัฐบาล “สิริพงศ์” เป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียน ยืนยันรัฐบาลมุ่งหน้าสู่พลังงานสะอาด พร้อมเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความเป็นธรรม กรณีโรงไฟฟ้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2568) เวลา 14.00 น. ณ บริเวณข้างประตู 4 (ถนนด้านหน้า ก.พ.) ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่รณรงค์ให้ประเทศมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการของโครงการโรงไฟฟ้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายผลักดันและส่งเสริมพลังงานสะอาด ซึ่งจากที่ได้รับฟังข้อเรียกร้องพบว่า การดำเนินโครงการนั้นไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม จะดำเนินการนำคำร้องของกลุ่มผู้เรียกร้องเสนอให้นายกรัฐมนตรีเพื่อทราบและสืบหาข้อเท็จจริงว่า เหตุใดจึงมีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่โครงการฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
“จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้กลุ่มผู้เรียกร้องเกิดความสบายใจ พร้อมเข้าใจดีว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าวเกิดจากความตั้งใจในการปกป้องชุมชนและวิถีชีวิตของตนเอง ทั้งนี้ ในนามของรัฐบาล ขอยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกฝ่าย” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถามกลุ่มประชาชนเกี่ยวกับการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง พลัส ซึ่งตัวแทนกลุ่มตอบว่าลงทะเบียนไม่ทัน โดยโฆษกฯ กล่าวบอกให้รอเฟสสอง ทั้งนี้ ทางกลุ่มประชาชนยังได้ฝากข้อห่วงใยโดยหวังว่า เงินจะถึงกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งโฆษกรัฐบาลยืนยันโครงการคนละครึ่ง พลัส เน้นการซื้อขายผ่านผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนภายในประเทศ พร้อมจะนำข้อสังเกตไปประยุกต์ใช้ให้นโยบายเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป