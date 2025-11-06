"ภราดร" เตือน 5 จว.รับผลกระทบน้ำถึงภาคกลางแล้ว สั่งหน่วยงานเร่งตัดสินใจ 1-2 วัน หวั่นซ้ำรอย 65

น้ำถึงภาคกลางแล้ว ! “ภราดร” เตือน 5 จังหวัด รับผลกระทบ หลังกลมชลฯเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา สั่ง หน่วยงานเร่งตัดสินใจ 1-2 วันนี้ หวั่นซ้ำรอย ปี 2565
วันนี้ (6พ.ย.) นายภราดร ปริศนานันทกุล ประจำจังหวัดนายกรัฐมนตรี แสดงความห่วงใยถึงสถานการณ์น้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมอยู่ขณะนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกอย่างหนักเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งขณะนี้น้ำเดินทางมาถึงภาคกลางแล้ว
เมื่อสองวันที่ผ่านมากรมชลประทานได้ขออนุญาตเพื่อขยายการระบายน้ำจาก 2500 ลูกบาศก์เป็น 2700 ลูกบาศก์เมตร / วินาที ที่เขื่อนเจ้าพระยา
จึงอยากแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี ว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ระบายออกมาในช่วง 2-3 วันหลังจากนี้
นอกจากนี้เมื่อสองวันที่แล้วตนได้ประชุมและให้แนวทางไปว่าหากมีปริมาณน้ำกว่านี้ที่ต้องบริหารจัดการนอกจากการระบายน้ำออกท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้ว จะต้องหาพื้นที่รองน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงตามเขตพื้นที่ชลประทานที่ยังสามารถเอาน้ำไปเก็บได้เพื่อหน่วงไว้ไม่ให้มีน้ำในลำน้ำมากเกินไป เพราะเราประสบการณ์ 2 ครั้งตั้งแต่ปี 2554 และปี 2565 ซึ่งเป็นบทเรียนที่คิดว่าฝ่ายปฏิบัติต้องไปทบทวนให้ดี ว่าต้องพยายามเอาน้ำออกฝั่งด้านซ้ายและขวาของเขื่อนหรือเอาไปไว้ในพื้นที่เกษตรเกษตรกรรม แต่เอาน้ำออกที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและคลองสาขาเป็นหลักเท่านั้นเมื่อทำแบบนั้นแล้วทำให้แม่น้ำไหลทั้ง 2 สายยกตัวขึ้นเร็วมาก จึงสุ่มเสี่ยงต่อการพังทลายของเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ทำให้การควบคุมทิศทางน้ำยาก
พร้อมระบุว่าการตัดสินใจของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ1-2 วันนี้อาจจะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมไม่สามารถควบคุมสถานการณ์น้ำท่วมได้ ฝากว่าให้เร่งดำเนินการก่อนที่จะสายเกินไป และมีโอกาสสูงที่จะทำให้สถานการณ์ซ้ำรอย 2565