"ประวิตร" นำพปชร.ลงนามถวายความอาลัย ”สมเด็จพระพันปีหลวง“ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาห่วงใยพสกนิกร

“พล.อ.ประวิตร“ นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เข้าลงนามถวายความอาลัย ”สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง“ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์
วันที่ (6 พฤศจิกายน 2568) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นำโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พร้อมด้วย พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นางตรีนุช เทียนทอง คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกพรรค ได้เข้าร่วมลงนามถวายความอาลัย และถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
พิธีการเป็นไปอย่างสงบ สำรวม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ตลอดรัชสมัยแห่งพระองค์ ได้ทรงทุ่มเทพระกำลัง พระสติปัญญา และพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตา เพื่อธำรงรักษาความผาสุกของพสกนิกรและความมั่นคงของชาติบ้านเมือง
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรัก ความอาทร และความงดงามทางจิตใจ เป็น “แม่แห่งแผ่นดิน” ผู้ทรงมอบแบบอย่างของความอ่อนโยนที่สง่างามควบคู่กับความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยแท้จริง
พรรคพลังประชารัฐ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยอย่างสุดดวงใจแด่พระองค์ ผู้ประดับแผ่นดินไทยให้งดงามด้วยพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ตราบนิรันดร์
ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจาก การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน โดยจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมทุกวัน เวลา 09.00 – 21.00 น. เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง