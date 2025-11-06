กกต. ตรวจติดตาม มอบนโยบาย ผอ.สนง.กกต.นครศรีธรรมราช

เมื่อ 6 พ.ย.68 นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง ตรวจติดตาม และมอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงาน (ครั้งที่ 3) โดยมี นางวจิราพร อมาตยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ดร.ณัฏฐพัฒน์ ธีรนันทวาณิช ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง ดร.นฐินันต์ ศรีลาศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวเสาวนีย์ จิระวุฒิกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายศิวะ เทพเจริญ ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 5 พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ พนักงานตามสัญญาจ้าง นายสมเกียรติ คงดี เลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานจัดการการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 43 คน ณ ห้องนารากร โรงแรมตะมาลี อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ให้พนักงานและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน และร่วมกันระดม ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เช่น การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แนวทางการลดเรื่องร้องคัดค้าน การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง