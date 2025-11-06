“ธรรมนัส”สั่งเร่งปราบลักลอบนำเข้าไข่ไก่ แก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ

“ธรรมนัส”สั่งปราบปรามการลักลอบนำเข้าไข่ไก่ แก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ พร้อมประสานงานภาคีเครือข่ายวางแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกร
วันที่ 6 พ.ย.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงจากสถานการณ์ราคาไข่ไก่ตกต่ำเหลือฟองละ 3 บาท จากภาวะไข่ไก่ล้นตลาด ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ว่า จากที่ได้รับการรายงานจากกรมปศุสัตว์ ระบุว่า มีการตรวจพบการลักลอบการนำเข้าไข่ไก่จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบให้ ปริมาณล้นตลาดไข่ไก่และมีการกดราคา ซึ่งได้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ปราบปรามอย่างจริงจังแล้ว นอกจากนี้ยังได้มีการหารือกับเกษตรกร และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เพื่อหาวางแนวทางแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ และแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วย
สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นสืบเนื่องจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (egg board) ได้มอบหมายให้ เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางและมาตรการในการ บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันที รวมถึงมีการกำหนดอายุของไก่ไข่แม่พันธฺุ์ เพื่อรักษาคุณภาพและเสถียรภาพไข่ไก่ของไทยในตลาดอย่างยังยืน