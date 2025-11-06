“โฆษกกระทรวงเกษตรฯ แจ้งปรับเพิ่มระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,700 ลบ.ม./วิ เตือนประชาชนริมเจ้าพระยารับมือระดับน้ำสูง

วันนี้ (6 พ.ย.) นายเอกภาพ พลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเวลา 22.00น. วานนี้ (5 พ.ย.68)กรมชลประทาน ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จากอัตรา 2,600 ลบ.ม./วิ เป็นอัตรา 2,700 ลบ.ม./วิ จนถึงเช้านี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่อง ทั้งนี้หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
โฆษกกระทรวงเกษตรฯ กล่าวต่อว่า การปรับเพิ่มการระบายน้ำจะเป็นไปตามสถานการณ์ ขอประชาชนในจังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อม โดยกรมชลประทานจะพยายามทำให้กระทบประชาชนน้อยที่สุด ทั้งนี้หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ