“ธนดล”ประกาศถอนตัวไม่ยุ่งเกี่ยวคดี “เบน สมิธ”หลังได้รับแต่งตั้ง ขรก.การเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกฯ ย้ำ อยากให้ทุกอย่างโปร่งใส ไร้ข้อครหา

วันนี้(5 พ.ย.)นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัว ประกาศยุติบทบาทการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และถอนตัวจากการดำเนินคดีของนายเบน สมิธ โดยมีผลทันที ภายหลังได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นายธนดล ระบุว่า การตัดสินใจครั้งนี้ทำด้วยความเคารพต่อบทบาทหน้าที่ใหม่ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหา หรือความเข้าใจผิดใด ๆ ในอนาคต พร้อมยืนยันว่าการให้คำปรึกษาในคดีที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความสุจริตและยึดมั่นในหลักวิชาชีพกฎหมายอย่างเคร่งครัด
“เมื่อมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อสงสัยเกิดขึ้น ผมเห็นว่า ควรแสดงความรับผิดชอบและชี้แจงอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความโปร่งใสที่สุด ผมและทีมกฎหมายขอถอนตัวจากคดีของนายเบน สมิธ อย่างเป็นทางการ และจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในทุกกรณีต่อจากนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาในสังคม”
ทั้งนี้ นายธนดล ยังกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้เกียรติและเข้าใจในการทำงานของตนมาโดยตลอด พร้อมย้ำว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ