พท.สวน "วิโรจน์" ไม่แมนโยนบาปทุนสีเทาให้ ชี้ปชน.บอกคุมเสียงรบ.ข้างน้อยได้ ก็ต้องรับผิดชอบ

“ก่อแก้ว” ซัด “วิโรจน์“ โยนบาป “ทุนสีเทา” ใส่เพื่อไทย ลั่น พูดจาแบบนี้ ไม่แมนเลย ชี้พรรคส้มเคยบอกคุมรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้ ไม่ชอบรัฐมนตรีคนใด ก็ต้องรับผิดชอบเอง
วันนี้ (5พ.ย.) นายก่อแก้ว พิกุลทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ตอบโต้กรณีที่ นายวิโรจน์ ส.ส.พรรคประชาชน ตั้งคำถามพาดพิงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่าอาจจะมีเก็บทุนสีเทาไว้ตั้งรัฐบาลว่า ผมเห็น “คุณวิโรจน์” ย้อนถาม “หัวหน้าพรรคเพื่อไทย” จะเก็บทุนสีเทาไว้ตั้งรัฐบาลหรือ?
หากใครจำกันได้ เมื่อวันที่ 3 กันยาบน 2568 คุณอนุทิน พรรคภูมิใจไทย ควงพรรคร่วม ได้แก่ คุณธรรมนัส พรรคกล้าธรรม และ คุณสุชาติ ซีกหนึ่งของพรรครวมไทยสร้างชาติ แถลงข่าวตั้งรัฐบาลพร้อม “รับเงื่อนไข 5 ข้อ ของพรรคประชาชน”
ในทางการเมือง ถ้าไม่ใช่คนปัญญาอ่อน และสมองไม่ปลาทอง ก็เข้าใจได้ทันทีว่า คุณอนุทินจะเป็นนายกฯ คุณธรรมนัส และ คุณสุชาติ จะเป็นรัฐมนตรีร่วมคณะรัฐมนตรีแน่นอน 100%
ในช่วงวันที่ 4 กันยายน พรรคเพื่อไทย เสนอแก่พรรคประชาชนว่าถ้าเลือก คุณชัยเกษม จากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกฯ หลังแถลงนโยบาย จะทำการยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ทันทีหลังการแถลงนโยบาย
แต่วันที่ 5 กันยายน 2568 มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชน โหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกฯ และพรรคประชาชนแถลงเหตุผลอันหนักแน่นต่างๆ นาๆ รวมทั้งบอกต่อสังคมว่า “พรรคส้มคุมรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้”
ในเมื่อ ส.ส.พรรคประชาชนทั้งพรรค รวมทั้ง คุณวิโรจน์ และ คุณโรม โหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกฯ แล้ว “คุณอนุทิน” ก็ตั้งคุณธรรมนัส คุณสุชาติ และคนอื่นๆ เป็นคณะรัฐมนตรี สิ่งนี้เป็นผลพวงจากที่พวกคุณโหวตให้เอง
และแน่นนอนว่า พรรคเพื่อไทยจะตรวจสอบอย่างเข้มข้น ถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เราจะอภิปรายคุณอนุทินเป็นหลัก เพราะเป็นคนแต่งตั้งและกำกับดูแลการทำงานของรัฐมนตรีทุกคน ซึ่งต้องรับผิดชอบในภาพรวม
แต่...ในเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้ มาจากการโหวตของพวกคุณ ถ้าพวกคุณไม่ชอบรัฐมนตรีคนใด พวกคุณต้องรับผิดชอบเอง ไม่ใช่โยนบาปให้พรรคเพื่อไทย
พูดจาแบบนี้ ไม่แมนเลยนะ...ทั้งคู่เลย