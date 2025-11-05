“สันติ” ปลุกพลังเยาวชน ขับเคลื่อนสังคมปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า ปลี้มผลงาน “Quick Big Win” มุ่งสกัด

รมต.สำนักนายกฯ ปลี้มผลงาน “Quick Big Win” มุ่งสกัดบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนและสถานศึกษา ผ่านโครงการ “รร.สีขาวปราศจากบุหรี่ไฟฟ้า” สร้างพื้นที่ปลอดภัยในรร. พร้อมผลักดันรางวัล “TikTok ต้านบุหรี่ไฟฟ้า” เปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ารายใหม่ในกลุ่มเยาวชนต่อเนื่อง
วันที่ (5 พฤศจิกายน 2568) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนและสถานศึกษา ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยขาดการตระหนักรู้ โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ภายใต้นโยบาย “Quick Big Win” เพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ไฟฟ้า นโยบายดังกล่าวประกอบด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น การสร้างองค์ความรู้ในสถานศึกษา และการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ผ่านการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยเฉพาะโครงการ “โรงเรียนสีขาวปราศจากบุหรี่ไฟฟ้า” และกิจกรรมประกวด TikTok “Denormalization” ซึ่งมุ่งเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขายบุหรี่ไฟฟ้าและการสร้างองค์ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า
โดยมอบหมายให้ ดร.พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขายบุหรี่ไฟฟ้าและการสร้างองค์ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมมอบป้ายโรงเรียนสีขาวปราศจากบุหรี่ไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมถึงมอบรางวัลการประกวด TikTok “Denormalization” สื่อสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนค่านิยมให้ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าในหมู่เยาวชน โดยมี นายฐิตินันท์ สิงหา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และรองศาสตราจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมในพิธี
ดร.พรภัทร์ เปิดเผยว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่ก่อให้เกิดการเสพติดและส่งผลเสียต่อสุขภาพเทียบเท่าหรือมากกว่าบุหรี่ดั้งเดิม โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้า รัฐบาลจึงเน้นการรณรงค์ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมย้ำเตือนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายและเป็นภัยต่อสุขภาพ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและมีสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
พร้อมแสดงความยินดีกับโรงเรียนต้นแบบทั้ง 13 แห่ง และนักเรียนผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด TikTok “Denormalization” ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา และขอให้ทุกโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเป็นแรงบันดาลใจให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ทั่วประเทศ ในการร่วมกันสร้าง “โรงเรียนสีขาวปราศจากบุหรี่ไฟฟ้า” อย่างแท้จริง
"ขอขอบคุณเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญ และเข้าใจถึงภัยบุหรี่ไฟฟ้าและไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง พร้อมนำข้อมูลไปบอกต่อเพื่อน ๆ และครอบครัวต่อไป" ดร.พรภัทร์ กล่าว