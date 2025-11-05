"มาร์ค" เมินถูกขุดเหตุ 53 เคารพวิจารณ์ในขอบเขต ยันไม่หลุดเชื่อคนไทยอยากเห็นอนาคตมากกว่าปมอดีต

“อภิสิทธิ์” ไม่หวั่นถูกขุดเหตุปี 53 ป่วนหาเสียง ย้ำเคารพสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ในขอบเขต มั่นใจปชป. เดินหน้าต่อได้ประกาศสมาธิดี ไม่หลุดโฟกัส เดินหน้าขายนโยบาย เชื่อคนไทยอยากเห็นอนาคตมากกว่าเรื่องในอดีต
วันนี้ (5พ.ย.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ถูกนิสิตจุฬาฯชูป้ายโจมตีกรณีเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 53 ที่ต่อไปอาจจะกลายเป็นปัญหาในเวลาลงพื้นที่อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ว่า ไม่เป็นไรถ้าเราใช้สิทธิเสรีภาพอยู่ในขอบเขตและในกรณที่เกิดขึ้นได้พยายามใช้คำอธิบายต่างๆ ถึงเหตุผลข้อเท็จจริง ซึ่งสามารถตรวจสอบและเห็นต่างกันได้ คิดต่างกันได้ วิพากษ์วิจารณ์กันได้ ทุกอย่างอยู่ในขอบเขตก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร
เมื่อถามว่านายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ แกนนำพรรคเพื่อไทยออกมาระบุว่าเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อปี 53 ศาลยังไม่เคยตัดสิน นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ขอให้ไปฟังคำพูดของตนคำต่อคำ และตรวจสอบข้อมูลกับสาธารณะที่มีอยู่ก็ชัดเจนอยู่แล้ว
เมื่อถามย้ำว่าขบวนการที่เกิดขึ้นเป็นการดิสครคิดหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ไม่ต้องมองอะไร ตนถือว่าเมื่อเขามาแล้วสอบถามเราก็ชี้แจง เพราะตนเป็นคนหนึ่งที่พูดตลอดว่าคนเป็นนักการเมืองต้องตรวจสอบได้ และเราเคารพการใช้สิทธิของเขาไม่ได้เป็นปัญหาอะไร
เมื่อถามว่ามีนักวิชาการบางคนถึงขั้นใช้คำว่านายอภิสิทธิ์ไม่ควรกลับมาลงสนามอีกครั้ง นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ก็เป็นความเห็นของท่าน เมื่อถามย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังไปต่อได้หรือไม่ นายอภิสทธิ์ กล่าวว่า อยู่ที่ประชาชน แต่ความตั้งใจของตนและกรรมการบริหารพรรคคืออะไร ซึ่งตนก็แถลงข่าวไปแล้ว ยืนยันว่าเป็นการเมืองที่สุจริต เป็นการเมืองที่รับผิดชอบ
ต่อข้อถามว่าจากนี้ไปเวลาลงพื้นที่หาเสียงอาจจะโดนป่วนเหมือนลักษณะเดียวนี้อีก นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ถ้าเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตก็ไม่มีปัญหา แต่ทั้งหลายทั้งปวง ก็อยากให้ทุกฝ่ายเคารพในการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เท่านั้นเอง ส่วนที่ว่าภาพเก่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะตนเป็นคนหนึ่งที่พูดมาตลอดว่าทำอะไรไว้ พูดอะไรไว้ตนก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดไม่ได้มีปัญหาอะไร
เมื่อถามว่าจะมีโอกาสเปิดเวทีแสดงเหตุผลชี้แจงกับคนรุ่นใหม่อย่างไร นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า จริงๆแล้วจากวันนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งก็ต้องมีเวทีสื่อสารเยอะอยู่แล้ว ซึ่งตนเชื่อว่าทุกอยากเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้เรามุ่งไปสู่เรื่องของอนาคตเพราะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมือง เศรษฐกิจอยู่ในสภาพที่ติดล่มแบบนี้ก็เพราะเราไม่พยายามพูดถึงปัญหาที่มีความสำคัญในระดับประเทศและประชาชน
“นโยบายพูดกันน้อยมาก และมักจะเป็นเรื่องของนโยบายพาะหน้า ขณะที่ความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญตอนนี้ขึ้นอยู่กับการก้าวเดินไปด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายอย่าง พร้อมๆกับการมีนโยบายใหม่ ซึ่งเป็นความตั้งใจที่พวกเรานำเสนอ”นายอภิสทธิ์ กล่าว
เมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้หลุดโฟกัสที่จะขายนโยบายให้กับประชาชน เพราะต้องคอยตอบคำถามเรื่องเดิมๆนายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า “สมาธิผมดีอยู่ เดินหน้าทำงาน และวางแนวทางเอาไว้ว่าจะต้องทำอย่างไร แต่เราก็ไม่ต้องไปหนีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะเราต้องรับผิดชอบ และเราก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น”