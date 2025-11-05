"มาร์ค" ผุดแคมเปญ “ส.ส.ที่ดี คุณเองก็เป็นได้นะ” นำปชป.เปิดรับสมัคร รับเลือดไหลจำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์

“อภิสิทธิ์” นำทีมเปิดรับสมัครผู้สมัครสส. ใต้แคมเปญ “ส.ส.ที่ดี คุณเองก็เป็นได้นะ” ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างการเมืองสุจริต คนสร้างพรรค -พรรคสร้างประเทศ ยอมรับเลือดไหลออก จำต้องเริ่มใหม่จากศูนย์
วันนี้ (5 พ.ย.2568) ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรค แถลงเปิดตัวแคมเปญ “ส.ส.ที่ดี คุณเองก็เป็นได้นะ” เพื่อเชิญชวนผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองและความตั้งใจดีต่อประเทศ เข้ามาแสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์ ถือเป็นการเริ่มต้นสร้างคนรุ่นใหม่ในแนวทาง “สร้างคน – คนสร้างพรรค – พรรคสร้างประเทศ”
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจเริ่มดำเนินโครงการแม้คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่รับรอง เนื่องจากไม่สามารถรอได้อีกต่อไปในสภาวะที่การเมืองต้องเร่งสร้างศรัทธาจากประชาชน โดยย้ำว่าประเทศกำลังเผชิญปัญหาซ้ำซากจากการเมืองที่ไม่สุจริต ทั้งทุนสีเทา การทุจริตคอร์รัปชัน การพนัน และยาเสพติด ซึ่งเป็นสาเหตุให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไร้ประสิทธิภาพ
“ถ้าปล่อยให้การเมืองแบบนี้ดำเนินต่อไป บ้านเมืองเราจะไม่สามารถเดินหน้าได้อีก การเมืองที่ไม่สุจริตเป็นรากของทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม หรือยาเสพติด” นายอภิสิทธิ์กล่าว
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่า ปัจจุบันพรรคยังไม่ได้อนุมัติผู้สมัคร ส.ส. แม้แต่เขตเดียว ถือเป็นการตั้งต้นจากศูนย์ และเปิดกว้างให้ประชาชนที่เชื่อในแนวทางการเมืองสุจริตเข้ามาร่วมสร้างอนาคตใหม่ให้ประเทศ โดยโครงการ “ส.ส.ที่ดี คุณเองก็เป็นได้นะ” จะเปิดรับสมัครจากทั่วประเทศถึงวันที่ 30 พ.ย. นี้ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและมีเจตนาทำการเมืองอย่างโปร่งใส
“อย่ารอให้ใครมาเป็นตัวแทนของท่าน ส.ส.ที่ดีอาจอยู่ในตัวคุณเอง เราเปิดเวทีให้คนดีมาทำการเมืองที่ไม่เหมือนเดิม หากมีผู้สนใจเข้าร่วมทั่วประเทศ พรรคพร้อมส่งผู้สมัครครบทุกเขต เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของพื้นที่หรือประชาชน“
เมื่อถูกถามถึงกระแส “เลือดไหลออกจากพรรค” หลังนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน และอดีต ส.ส.บางส่วนลาออก นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า กว่าจะถึงวันยุบสภา จํานวน สส.ที่เหลืออยู่จะน้อยมาก วันนี้ตนเลยตั้งสมมติฐานใหม่ว่า เริ่มจากศูนย์แล้วกัน มาสร้างกันใหม่เลย วันนี้สร้างคนให้คนสร้างพรรคไปสร้างบ้านเมืองที่ดี จึงขอเชิญชวนแบบนี้ ใครที่จะอยู่ก็ต้องมาในแนวทางนี้ ใครอยากจะไปอยู่กับพรรคอื่นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่าน แนวทางพรรคตอนนี้เป็นอย่างนี้ แต่ละท่านก็ต้องตัดสินใจว่า อยากเดินแนวทางไหน ถ้าพร้อมจะเดินแนวทางนี้ เรายินดีอยู่แล้ว แต่หากเห็นว่ามีพรรคการเมืองอื่น มีอะไรที่ดีกว่า หรือคุยไปลึกแล้ว ตัดสินใจรับปากไปแล้ว เราก็เข้าใจ หน้าที่เราก็สร้างคนใหม่
เมื่อถามว่ามองการสร้างคนใหม่ ในระยะเวลาจํากัดไว้อย่างไร นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ตนไม่โกหก ตนไม่ชวนมาสบาย แต่ชวนมาเหนื่อย มาทุ่มเทกับเรา เพราะถ้าไม่เหนื่อย บ้านเมืองก็ไม่ดีขึ้น ถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำการเมืองให้ไม่เหมือนเดิม” นายอภิสิทธิ์ กล่าว