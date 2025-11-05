"สันติ" ลุยแก้ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้เช่า เข้มเก็บ “ค่าน้ำ-ไฟ” เกินจริง คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคทั่วประเทศ

รมต.สำนักนายกฯ ลุยขับเคลื่อน 5 นโยบาย “Quick Big Win” ลดภาระค่าครองชีพ ให้ สคบ. จัดซักซ้อมความเข้าใจจัดทำสัญญาเช่ามาตรฐาน ปิดช่องโหว่สัญญาไม่เป็นธรรม ลดปัญหาเก็บ “ค่าไฟ-น้ำ” เกินอัตราที่กำหนด เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม
วันที่ (5 พฤศจิกายน 2568) ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ดร.อรุณ คงเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการซักซ้อมความเข้าใจประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2568 ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองทางกฎหมายและการรับฟังความคิดเห็นหลายครั้ง ตั้งแต่ประกาศฉบับแรกจนถึงฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยมี นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เจ้าหน้าที่ สคบ.ทุกจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย และภาคประชาชนทั่วไป ร่วมการซักซ้อมความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและผู้ประกอบธุรกิจสามารถปฏิบัติตามประกาศฯ เนื่องจากที่ผ่านมา สคบ. ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค และขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าอาคารทั้งเช่าระยะสั้นและเช่าระยะยาว จากการถูกผู้ประกอบธุรกิจใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เช่น การริบเงินประกันหรือค่าเช่าล่วงหน้าโดยมิใช่ความผิดของผู้เช่า การบอกเลิกสัญญาเช่าโดยผู้เช่ามิได้ผิดสัญญา รวมถึงการกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าและน้ำประปาเกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดทำสัญญาเช่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้ผู้เช่าตระหนักถึงสิทธิอันพึงมีในการได้รับบริการเกิดจากสัญญาเช่าอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย
ดร.อรุณ คงเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการซักซ้อมความเข้าใจประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของนายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้แนวทาง “Quick Big Win” ในการดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค โดยเน้นให้มีการจัดเก็บค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาไม่เกินอัตราที่กำหนด พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดทำสัญญาเช่ามาตรฐานให้ถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้เช่า ไม่ให้ถูกเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยและบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม