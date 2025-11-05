"อนุทิน" ยันคนละครึ่งพลัสเฟส 2 มาแน่ ก่อนยุบสภา ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นำเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ

นายกฯ ย้ำ คนละครึ่งพลัสเฟส 2 มาแน่ ก่อนยุบสภา ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่สนใครวิจารณ์ว่าเลียนแบบ คิดแค่ทำเพื่อประชาชน มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ - ชม 3 รัฐมนตรีเศรษฐกิจขับเคลื่อนงานตามกรอบ Quick Big Win
วันที่ 5 พ.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวตอนหนึ่งบนเวที แสดงวิสัยทัศน์ ในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2025 ในหัวข้อ “Thailand’s Next Frontier : A National Economic Vision วิสัยทัศน์ประเทศไทยในโลกใหม่” ว่า ประเด็นเศรษฐกิจ ความความสามารถในการแข่งขัน ในช่วงเวลาสี่เดือนนี้ โฟกัส นโยบาย Quick Big Win ซึ่งได้ทีมเศรษฐกิจ รองนายกรัฐมนตรี ทั้ง 3 ท่าน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งเรื่องเศรษฐกิจ ทั้งสามท่าน มีความเข้าใจกลไกของรัฐ เป็นอย่างดี และเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งเราเน้นเรื่องปากท้องประชาชนสำคัญที่สุด เช่น นโยบายคนละครึ่งพลัสก่อนหน้านี้ถูกกล่าวหาว่าเลียนแบบคนอื่น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เคยคิดถึงตรงนั้น คิดแค่เพียงว่าประชาชนได้อะไร หากประชาชนได้ และ กระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์มันก็ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ และที่สำคัญคือการมีเม็ดเงินในระบบ ไม่ใช่การแจกฟรี ประชาชนมีส่วนร่วม ส่วนประชาชนที่อยู่ชายขอบ ก็มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเติมเงินเข้าไปให้ ซึ่งก็ win-win จำนวนเงินที่ทุกคนจะได้เท่ากัน เฉลี่ยประมาณ 2,000 บาท ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ขวัญกำลังใจคนในประเทศดีขึ้น เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่อย่างน้อย 4 เดือนก็ได้ทำ
ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เดินหน้าเรื่องการแก้หนี้ครัวเรือน พยายามปรับโครงสร้างหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับผู้นำประชาชนที่หาเช้ากินค่ำทั่วไป ถือเป็นสิ่งที่มีความหมายและความมีความสำคัญ
ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินหน้านโยบายไฟฟ้าชุมชน ทั้งหมด 1,500 เมกะวัตต์ทั่วประเทศ และ ชุมชนละไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ หากใช้ไม่ถึงก็สามารถขายคืน นำเงินนั้นมาเป็นกองทุนหมู่บ้าน ต้องทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจบริบทคำว่า green economy เราต้องสร้างความคุ้นเคยเรื่องนี้ให้ได้ เพราะสมัยนี้เราต้องอยู่ในโลกที่กติกาใหม่ เราต้องรักธรรมชาติให้มากที่สุด สร้างความเป็นมิตรให้โลก สร้างการแข่งขันบนเวทีโลก โดยที่รัฐบาลนี้ สร้างพื้นฐานไว้ให้รัฐบาลในอนาคต นำไปต่อยอด
ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้สำเร็จในช่วงเวลา 4 เดือน ว่า คือการยุบสภา ในวันที่ 31 มกราคม 2569 นั้นคือเลทที่สุด ส่วนโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ต่อ ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงที่เข้ามาเป็นรัฐบาลภายใน 3 สัปดาห์ ส่วนคนละครึ่งพลัสในเฟสที่ 2 นั้น คาดว่าจะทำได้ในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคม ซึ่งจะดำเนินการให้เสร็จก่อนยุบสภา
นอกจากนี้ยังมีการผลักดันค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ ที่ต่อยอดมาจากรัฐบาลชุดก่อน และยกระดับความเป็นอยู่ทำให้ปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้น
นายกรัฐมนตรียังย้ำอีกว่าตั้งแต่ตอนเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรียังไม่เคยมีกระสุนสักลูกตกเข้ามา ไม่มีจรวดไม่มีระเบิดไม่มีใครขาขาด ไม่มีพี่น้องทหารบาดเจ็บ สิ่งใดที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน เช่นการเปิดด่าน จะเป็นสิ่งสุดท้าย