"ปู่จิ้น" เข้าทำเนียบฯ ร่วมมื้อเที่ยงกับ "อนุทิน" ลูกชาย พร้อมชมห้องทำงาน-นั่งเก้าอี้นายกฯ

ชื่นมื่น “ปู่จิ้น“ เข้าทำเนียบรัฐบาล ร่วมทานมื้อกลางวัน “อนุทิน” ก่อนนายกฯ พาเยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้า-ห้องทำงาน พร้อมนั่งเก้าอี้นายกฯ เพื่อความสิริมงคล ขณะที่ "ธรรมนัส" เข้าคุกเข่ากราบตักอย่างนอบน้อมก่อนร่วมวงข้าว
เมื่อเวลา 10.50 น. วันที่ 5 พ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล ภายหลังขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ ในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2025 ในหัวข้อ “Thailand’s Next Frontier : A National Economic Vision วิสัยทัศน์ประเทศไทยในโลกใหม่”ที่พารากอน ฮอลล์ เสร็จสิ้น
จากนั้นเวลา 11.15 น. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล อดีต รมว.มหาดไทย ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นบิดานายอนุทิน ได้เดินทางเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาล โดยใช้รถยนต์ ยี่ห้อ XPENG ป้ายทะเบียน ฉบ 3333 กรุงเทพมหานคร เพื่อรับประทานอาหารกลางวันกับนายกรัฐมนตรี
นายอนุทิน ได้ลงมารอรับนายชวรัตน์ พร้อมด้วยนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีต รมช.สาธารณสุข และนายอรรษษิฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมรอรับด้วย โดยทันทีที่นายอนุทิน เจอหน้าบิดาได้กล่าวทักทาย Hello หล่อเชียว
พร้อมกันนี้ นายอนุทินได้พาพ่อชมห้องทำงาน และนั่งที่โต๊ะทำงานนายกรัฐมนตรี เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนายกฯ
ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้า ในเวลา 11.57 น. เพื่อร่วมรับประทานอาหารด้วย โดย ร.อ.ธรรมนัส ได้เข้าไปคลุกเข่ากราบที่ตักของนายชวรัตน์ทันทีที่พบกับอย่างนอบน้อม
จากนั้นเวลา 13.00 น. นายอนุทิน พร้อมด้วย "จ๋า" นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา และ "เป๊ก" เศรณี ชาญวีรกูล บุตรชาย ออกมาส่งนายชวรัตน์ ขึ้นรถเดินทางออกจากทำเนียบฯ