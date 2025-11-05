“สมศักดิ์” กวักมือเรียกคนกลับบ้าน “เพื่อไทย” ยันอยู่ต่อ–ไม่ไปไหน มั่นใจ กก.บห.ชุดใหม่ทำพรรคแจ่มใส–มีอนาคต

“สมศักดิ์” แนะคนย้ายพรรคบ้านเดิม ร่วมสร้างอนาคตประเทศ มั่นใจ กก.บห.ชุดใหม่ สร้างการเมืองแจ่มใส มีอนาคต ย้ำไม่ไปไหน เชื่อมั่นพท. เป็นแก่นแกนประชาธิปไตย เดินหน้าอบรมว่าที่ผู้สมัคร เตรียมความพร้อมลุยศึกเลือกตั้ง
นายสมศักดิ์เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งว่า พรรคเพื่อไทยได้มีการจัดอบรมเวิร์คช็อปให้กับว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยเบื้องต้นตนได้อบรมว่าที่ผู้สมัคภาคเหนือตอนล่าง โดยการอบรมลักษณะนี้ จะดำเนินการไปให้ครบทั้งประเทศ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะผู้สมัครเท่านั้นที่เข้าร่วมรับฟัง แต่รวมถึงคณะทำงานให้เข้าร่วมด้วยเพื่อรับรู้รับทราบเพราะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเน้นให้ความรู้ทั้งเรื่องกฎหมายเลือกตั้ง การลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาประชาชน แล้วนำมาเสนอพรรคเพื่อร่วมกันจัดทำนโยบาย โดยได้เน้นย้ำว่าพรรคเพื่อไทยเน้นผลงานและมีนโยบายการทำงานอย่างชัดเจน และต้องเน้นการเรียนรู้ประชาธิปไตยด้วยว่าถูกกระทำมาหลายครั้งหลายหน เคยถูกตัดสิทธิ์ ยุบพรรคก็เป็นบทเรียนที่เราจะต้องทำความเข้าใจ เราต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยยึดมั่นในแนวนโยบาย
นอกจากนี้ ยังได้เสนอมุมมองจากการลงพื้นที่ทั่วประเทศ มองเห็นวิกฤตของประเทศและประชาชน ที่ควรนำมากำหนดเป็นนโยบายใน 3 เรื่อง 1.เรื่องสิ่งแวดล้อม PM 2.5 น้ำท่วม – ฝนแล้ง มรสุม การตัดไม้ทำลายป่า การสร้างเขื่อนทำน้ำ ถ้ากำหนดนโยบาย ออกเป็นกฎหมายควรต้องทำ 2. ปัญหาความยากจน เศรษฐกิจปากท้อง วิกฤตนี้อาจจะมากระทบทุกระดับ อาจจะรวบรวมผู้คนที่รู้ในแต่ละส่วนมาร่วมกันแก้ไข 3.วิกฤติเรื่องสุขภาพความเจ็บป่วย ควรผลักดันให้ทุกคนมีสุขภาพดีป้องกันโรคและช่วยประหยัดงบ เช่น การนับคาร์บ การบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย ซึ่งตนมองเห็นวิกฤต 3 เรื่อง สำหรับผู้สมัครใหม่ก็ควรจะรู้เป็นพื้นฐาน
นายสมศักดิ์กล่าวว่า หลังจากมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะแจ่มใสและอนาคตเดินทางสู่ระบบการเมืองของประเทศไทยอย่างมีคุณภาพ อยากเชิญชวนคนที่ย้ายพรรคไปให้กลับมา การปรับโครงสร้างพรรคมีการผสมผสานทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่ลงตัวในการทำงานเพื่อประชาชน ส่วนตนยังคงยืนยันว่าอยู่กับพรรคเพื่อไทย ที่ผ่านมาถูกมองว่ามีกลุ่มนั้น กลุ่มนี้ ยืนยันว่าไม่มีกลุ่ม มาทำงานอะไรที่ตรงไปตรงมาชัดเจนพี่น้องประชาชนให้ความไว้ใจเชื่อใจ ก็เลยไปไหนไปด้วย
“ผมบอกว่าไม่ได้ไปไหนก็จะอยู่ตรงนี้ เพราะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแก่นแกนของประชาธิปไตย เป็นพรรคที่เดินสายกลาง มีนโยบายนำการแก้ปัญหาให้กับประเทศ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับประเทศ ไม่ฟู่ฟ่า ไม่ตีฆ้องร้องป่าวจนเกินกว่าเหตุ ไม่ใช้ปัจจัยในการทำการเมืองจนน่ากลัวอยู่ตรงนี้แหละครับ”นายสมศักดิ์กล่าว