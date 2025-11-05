"สว.ชีวะภาพ” แฉ กม.นิรโทษกรรมรุกป่า เปิดช่องผู้มีอิทธิพล-ทุนเทา-นอมินีต่างชาติฮุบแผ่นดิน รัฐสูญเสียนับแสนล้าน

"สว.ชีวะภาพ” แฉ ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมคดีรุกป่า เปิดช่องผู้มีอิทธิพล ทุนเทา นอมินีต่างชาติฮุบที่ป่า ชี้รัฐจะสูญเสียมูลค่านับแสนล้าน
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เปิดเผยถึงความคืบหน้าผลประชุมคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้เชิญผู้อำนวยการสถาบันนโยบายศึกษา , นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ , นายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ , เลขาธิการภาคีเครือข่ายรักประเทศไทย และเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เข้าร่วมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ยกเว้นความผิดให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายรัฐด้านป่าไม้และที่ดิน รวมทั้งร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐด้านที่ดินแลทรัพยากรธรรมชาติ หรือร่างนิรโทษกรรมคดีรุกป่า ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ 2 ของสภาผู้แทนราษฎร
นายชีวะภาพ กล่าวว่า ร่างกฎหมายยังไม่ทันประกาศใช้ ก็มีขบวนการ ‘ซูเอี๋ย’ เตรียม “บุกแผ้วถางป่า” เอาหลักเขตไปปักจองยึดครองกันแล้ว โดยเฉพาะที่ดินสวยๆ ในเขตวิวทิวทัศน์งามๆ วันนี้มี ‘นายทุน’ มารอแล้ว อีกทั้งนายทุนยังประสานแทรกซึมเข้ามาที่วุฒิสภาด้วย รอว่ากฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาเมื่อไหร่ ก็จะมี สว. อีกส่วนหนึ่งไปสนับสนุนยกมือเห็นชอบร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ
“หากจะสร้างกฎหมายแล้วเอาป่าไปแลกจนเกิดผลกระทบใครจะรับผิดชอบ ผู้เสนอร่างฯ ทั้ง 2 พรรค กล้ารับผิดชอบไหมล่ะ ผมเอาหัวเป็นประกันว่ามันเกิดผลกระทบแน่ ถ้าไม่เกิดผลกระทบมาตัดหัวผมได้เลย ผมพูดตรงๆ หาดดีๆ เกาะดีๆ หมดแน่ ถ้าร่างกฎหมายเป็นแบบนี้”
นายชีวะภาพ ยังได้เรียกร้องให้สถาบันการศึกษาที่สอนด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ต้องออกมาช่วยกัน อีกทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องขยับตัวเยอะๆ คงไม่ต้องให้วิญญาณของเสือดำแห่งทุ่งใหญ่นเรศวร กับ สืบ นาคะเสถียร ไปเข้าฝันดลใจ อยากให้ทุกฝ่ายออกมาแสดงพลัง“นายชีวะภาพกล่าว
นายชีวะภาพ ยืนยันอีกว่า รัฐบาลทุกยุคไม่เคยทอดทิ้งผู้ยากไร้ที่ทำกิน แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือการ “เอาพี่น้องประชาชนเป็นตัวนำ” แล้ว “ซุกซ่อน” ผู้มีอิทธิพล, คนต่างชาติ, นายทุนเทาและดำ ไว้ข้างหลัง ซึ่งจะสร้างความเสียหายเป็นแสนล้านบาท โดยประชาชนไม่รู้เรื่องรู้ราว มาเสี่ยงแบบนี้ คงไม่เห็นด้วยและต้องช่วยกันแสดงเจตนารมณ์คัดค้าน เรา จะเปิดเวทีเสวนาเปิดเผยข้อมูล สิ่งที่ซุกซ่อน และกลุ่มใดได้ประโยชน์จากร่างกฏหมายนิรโทษกรรม คดีรุกป่านี้ ‘
ด้าน ผศ.วันชัย อรุณประภารัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดเผยถึง 4 ข้อกังวลต่อร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวว่า 1. ร่าง พ.ร.บ. นี้ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า “กลุ่มบุคคล” ที่จะได้รับการนิรโทษกรรมเป็นใครกันแน่ มีทั้งผู้ยากไร้จริง, ผู้ไร้ที่ทำกิน, หรืออาจมี “นายทุน” และ “นอมินี” แฝงตัวอยู่ ซึ่งไม่ชัดเจนเลยว่าจะพิสูจน์สิทธิ์กันอย่างไร คนกลุ่มนี้ที่ไม่เคยปรากฏตัว จะต้องออกมาแสดงตัวเพื่อรับสิทธิ์นิรโทษกรรมอย่างแน่นอน และ ที่น่าสังเกตและกังวล ‘พื้นที่ที่จะนิรโทษกรรม ไม่มีความชัดเจนเลยว่าอยู่ตรงไหนบ้าง แต่ร่างกฎหมายเขียน “คลุมหมด” ทั้งป่าไม้ถาวร, ป่าสงวนแห่งชาติ, อุทยานแห่งชาติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, วนอุทยาน ไปจนถึงสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้