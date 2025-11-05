14 เครือข่ายภาครัฐเซ็น MOU ปราบฟอกเงิน-อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ผนึก 14 เครือข่ายภาครัฐลงนาม MOU ปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นายก “อนุทิน” สั่งการกวาดล้างภัยไซเบอร์ทุกรูปแบบ
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการประกาศสงครามกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Scammer) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
14 หน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามใน MOU ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
“รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์ พร้อมสนับสนุนเต็มที่ ใช้ทุกระบบ เครื่องมือ และกลไกที่ทันสมัยเข้ามาใช้ โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยนายกฯ ได้ใช้บทบาทในทุกเวทีส่งเสริมความร่วมมือเร่งแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” นายสิริพงศ์กล่าว