"บิ๊กเล็ก" ลั่น! ไม่จบ-ไม่ยอม หากไม่ได้ปราสาทตาควายคืน เล็งใช้ปมละเมิดอนุสัญญาออตตาวา-เจนีวา กดดันกัมพูชา

รมว.กลาโหม ลั่นไม่จบ-ไม่ยอม หากไม่ได้ปราสาทตาควายคืน ถ้ายังเคลยร์ไม่ได้ก็ไม่คุยเรื่องอื่น รวมทั้งเรื่อง 18 เชลย ซัดกัมพูชาทำผิดอนุสัญญาออตตาวา - เจนีวา ใช้โบราณสถานตั้งฐานที่มั่นทางทหาร เล็งใช้เป็นประเด็นกดดัน เข้าใจอินฟลูเอนเซอร์รักชาติ ยันกองทัพไม่นิ่งนอนใจแน่นอน ประกาศชีวิตนี้ไม่ขอคุยเรื่องเปิดด่าน
วันที่ 4 พ.ย. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงความรู้สึกของประชาชนที่ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ ว่า ที่ ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะทำความเข้าใจกับชาวบ้านอย่างไร พลเอก ณัฐพล กล่าวยืนยันว่าปราสาทตาควายยังเป็นของไทยอยู่ ซึ่งสื่อมวลชนทราบดีอยู่แล้วว่าขณะนี้เรากำลังหารือเรื่องการปล่อยเชลยศึกทั้ง 18 คน ดังนั้นถ้าไม่สามารถเคลียร์เรื่องประสาทตาควายได้ ก็จะไม่คุยเรื่องอื่นอีกต่อไป และจะไม่มีการคุยกันอีก รวมไปถึงได้พูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาไปแล้วว่าทำผิดอนุสัญญาเจนนิวา เรื่องการใช้โบราณสถานเป็นฐานที่มั่นทางทหาร รวมถึงการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลล้อมรอบประสาท ที่ผิดอนุสัญญาออตตาวา พร้อมกล่าวว่า เราไม่ยอมรับว่าเขายึดได้
เมื่อถามว่าจะนำเรื่องเชลยศึกไปต่อรองกับประสาทตาควายหรือไม่ พลเอกณัฐพล กล่าวว่า ไม่ เพราะยังมีมาตรการอื่นๆ เช่นการเปิดด่าน จะยังไม่ทีการคุยอย่างแน่นอน ถ้ายังไม่สามารถตกลงกันได้ ส่วนในคำประกาศความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา ที่มีการลงนามและทางกัมพูชาจะต้องยึดหลัก 4 ข้อ รวมถึงเรื่องประสาทตาควาย
เมื่อถามว่าหากทางกัมพูชายอมถอน กำลังออกจากปราสาทตาควาย จึงจะมีการพูดคุยใช่หรือไม่ พลเอกณัฐพล กล่าวว่า ยังไม่หมด ต้องเคลียร์หมดทุกเรื่องให้กลับสู่สภาพปกติ
ส่วนปราสาทคนา ตั้งอยู่บริเวณชายแดน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พลเอกณัฐพล ระบุว่า จะต้องไปคุยกันอีกครั้ง แต่เรื่องปราสาทตาควายได้ยินยันกับทางกัมพูชาแล้วว่าไม่จบแน่นอน
เมื่อถามว่าไทยจะไปร้ององค์กรระหว่างประเทศ ว่ากัมพูชาทำผิด อนุสัญญาเจนีวา และออตตาวาหรือไม่ พลเอกณัฐพล กล่าวว่า แน่นอนอะไรที่เป็นเขตแผ่นดินของไทยเราต้องเอาคืนมาให้หมด
เมื่อถามว่า ขณะนี้มีกลุ่มอิฟลูเอนเซอร์จะรวมตัวจัดกิจกรรมทวงคืนประสาทตาควาย จะเป็นการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ให้เลวร้ายขึ้นหรือไม่ พลเอกณัฐพล กล่าวว่าขอความเห็นใจเพราะปัญหาเยอะไปหมดสั่งสมมานาน ไม่ใช่เพิ่งเกิดปีนี้ รัฐบาลหรือกองทัพก็พยายาม แก้ปัญหาไปทีละเรื่อง เรายึดมั่นในอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ แต่การแก้ปัญหาต้องค่อยๆ ทำไปอย่างไรกองทัพไม่ใจเย็นแน่นอน ขณะเดียวกันเข้าใจกลุ่มอินฟูลฯ ที่รักและเห็นแก่ประโยชน์ของชาติ ก็ยึดมั่นในอธิปไตยเหมือนกับเรา แต่ขอทำความเข้าใจให้เปิดโอกาสให้รัฐบาลและกองทัพทำงาน
เมื่อถามย้ำว่าถ้าอินฟูลฯ ลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมจะมีมาตรการดูแลอย่างไร เนื่องจากยังคงเป็นพื้นที่อัตราย พลเอก ณัฐพล กล่าวย้ำว่า ต้องขอความร่วมมือ และต้องดูแลพวกเจาเพราะใรพื้นทึ่ยังคงมีทุ่นระเบิดที่เกิดอัตราย และได้บอกกองทัพไปแล้ว ว่าต้องไม่มีมวลชนในพื้นที่เข้าไปแล้วได้รับอันตรายกลับมา
เมื่อถามว่าประชาชนในพื้นที่เข้าใจว่าไทยเสียประสาทตาควายไปแล้วและไม่พอใจรัฐบาลอย่างมากจะชี้แจงกับประชาชนกลุ่มนั้นอย่างไร พลเอกณัฐพล กล่าวยืนยันว่า กองทัพจะไม่ยอม ไม่จบแน่นอน ถ้ายังไม่ได้ประสาทตาควายคืน
เมื่อถามว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงจะต้องทำความเข้าใจใหม่กับประชาชนหรือไม่ เนื่องจากวานนี้โฆษกรัฐบาลแถลงยอมรับว่า เสียประสาทตาควายตั้งแต่คืนวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา และไม่สามารถไปยิงเพื่อยึดคืนได้ต้องใช้กลไกการเจรจายิ่งกลายเป็นการตอกย้ำประชาชน พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า คำว่าเสีย เช่น ภูมะเขือ ที่เรายึดได้เราทำถูกต้องทุกอย่าง แต่ปราสาทตาควายกัมพูชาทำผิดอนุสัญญาเจนิวา จึงต้องมีการต่อสู้ทางกฎหมาย แต่ก็ขอความร่วมมือและความเห็นใจสื่อมวลชนและประชาชน ขอทำให้จบทีละเรื่อง ปัจจุบันปัญหาเกิดแทบทุกจุด ค่อยๆ คลี่คลายไปทีละเรื่อง ขณะนี้จะเคลียร์เรื่องอาวุธหนักก่อน ถ้ายังอยู่ในพื้นที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งและถ้าเกิดการปะทะ ประชาชนจะเดือดร้อน
เมื่อถามถึงเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิด พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า ตนและผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยทหาร ทหารผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพราะไม่อยากให้เกิดการสูญเสียอีก ขณะที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว เรามุ่งมั่นที่จะนำที่ดินของไทยคืนมาให้ได้ แต่จะต้องทำตามขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกจะต้องเคลียร์ทุ่นระเบิดออกก่อน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ถ้าเร่งรัดให้เจ้าหน้าให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพื้นที่ขณะที่ยังไม่มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เจ้าหน้าที่ก็จะประสบอุบัติเหตุด้วย ดังนั้นภายในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้จะมีการเคลียร์เรื่องทุ่นระเบิด หลังจากนั้นจะใช้เวลาอีก 1 เดือนเพื่อสำรวจหมุดชั่วคราว ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ได้เน้นย้ำกับกัมพูชา ในส่วนที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ ซึ่งต้องก็รอการดำเนินการต่อไป แต่ส่วนที่ทางกัมพูชาพื้นที่ใดที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เลยพื้นที่อ้างสิทธิ์มากัมพูชาต้องออก ซึ่งเชื่อว่าสื่อมวลชนจะรับได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เรายอมรับว่าตรงนั้นเป็นเส้นเขตแดน และจะมีขั้นตอนหลังจากนั้นตามมา เช่นเดียวกับเรื่องสร้างรั้วที่เดิมกัมพูชาไม่ยอมให้สร้าง แต่เราก็ยืนยันว่า นี่เป็นการสร้างในพื้นที่ เขตอธิปไตยของไทยต้องสร้างได้ จนการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนล่าสุดทางกัมพูชายอม
พลเอก ณัฐพล กล่าวย้ำว่า ปัญหานี้เกิดมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดปีนี้หรือปีที่แล้ว ขอยืนยันว่ากองทัพและตนมุ่งมั่นเต็มที่ ขอให้ประชาชนสบายใจได้
"การเปิดด่านไม่มีแน่นอน หรือใครจะเปิดด่านก็ไม่ต้องมาคุยกับผม ผมไม่คุยแน่นอน เรื่องเปิดด่านชีวิตนี้" พลเอกณัฐพล กล่าว