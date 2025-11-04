xs
"บิ๊กเล็ก" ลั่น! ไม่จบ-ไม่ยอม หากไม่ได้ปราสาทตาควายคืน เล็งใช้ปมละเมิดอนุสัญญาออตตาวา-เจนีวา กดดันกัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รมว.กลาโหม​ ลั่น​ไม่จบ-ไม่ยอม หากไม่ได้ปราสาทตาควายคืน​ ถ้ายังเคลยร์ไม่ได้ก็ไม่คุยเรื่องอื่น รวมทั้งเรื่อง 18 เชลย  ซัดกัมพูชาทำผิดอนุสัญญาออตตาวา​ -​ เจนีวา ใช้โบราณสถานตั้งฐานที่มั่นทางทหาร​ เล็งใช้เป็นประเด็นกดดัน เข้าใจอินฟลูเอนเซอร์รักชาติ​ ยัน​กองทัพไม่นิ่งนอนใจแน่นอน​ ประกาศ​ชีวิตนี้ไม่ขอคุยเรื่องเปิดด่าน

วันที่ 4 พ.ย. พลเอก ณัฐพล​ นาคพาณิชย์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม​ กล่าวถึงความรู้สึกของประชาชนที่ปราสาทตาควาย​ จ.สุรินทร์ ว่า ที่ ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะทำความเข้าใจกับชาวบ้านอย่างไร​ พลเอก ณัฐพล​ กล่าวยืนยันว่าปราสาทตาควายยังเป็นของไทย​อยู่​ ซึ่งสื่อมวลชนทราบดีอยู่แล้วว่าขณะนี้เรากำลังหารือเรื่องการปล่อยเชลยศึกทั้ง 18 คน ดังนั้นถ้าไม่สามารถเคลียร์เรื่องประสาทตาควายได้ ก็จะไม่คุยเรื่องอื่นอีกต่อไป และจะไม่มีการคุยกันอีก​ รวมไปถึงได้พูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาไปแล้วว่าทำผิดอนุสัญญา​เจนนิวา เรื่องการใช้โบราณสถานเป็นฐานที่มั่นทางทหาร รวมถึงการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลล้อมรอบประสาท ที่ผิดอนุสัญญาออตตาวา พร้อมกล่าวว่า​ เราไม่ยอมรับว่าเขายึดได้

เมื่อถามว่าจะนำเรื่องเชลยศึกไปต่อรองกับประสาทตาควายหรือไม่​ พลเอกณัฐพล​ กล่าวว่า ไม่​ เพราะยังมีมาตรการอื่นๆ​ เช่นการเปิดด่าน​ จะยังไม่ทีการคุยอย่างแน่นอน​ ถ้ายังไม่สามารถตกลงกันได้​ ส่วนในคำประกาศความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา ที่มีการลงนามและทางกัมพูชาจะต้องยึดหลัก 4 ข้อ รวมถึงเรื่องประสาทตาควาย

เมื่อถามว่าหากทางกัมพูชายอมถอน กำลังออกจากปราสาทตาควาย จึงจะมีการพูดคุยใช่หรือไม่ พลเอกณัฐพล กล่าวว่า ยังไม่หมด ต้องเคลียร์หมดทุกเรื่องให้กลับสู่สภาพปกติ

ส่วนปราสาทคนา​ ตั้งอยู่บริเวณชายแดน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พลเอกณัฐพล​ ระบุว่า​ จะต้องไปคุยกันอีกครั้ง​ แต่เรื่องปราสาทตาควายได้ยินยันกับทางกัมพูชาแล้วว่าไม่จบแน่นอน

เมื่อถามว่าไทยจะไปร้ององค์กรระหว่างประเทศ ว่ากัมพูชาทำผิด อนุสัญญาเจนีวา และออตตาวาหรือไม่​ พลเอกณัฐพล​ กล่าวว่า แน่นอนอะไรที่เป็นเขตแผ่นดินของไทยเราต้อง​เอาคืนมาให้หมด

เมื่อถามว่า ขณะนี้มีกลุ่มอิฟลูเอนเซอร์จะรวมตัวจัดกิจกรรมทวงคืนประสาทตาควาย​ จะเป็นการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ให้เลวร้ายขึ้นหรือไม่​ พลเอกณัฐพล กล่าวว่าขอความเห็นใจเพราะปัญหาเยอะไปหมดสั่งสมมานาน ไม่ใช่เพิ่งเกิดปีนี้​ รัฐบาลหรือกองทัพก็พยายาม แก้ปัญหาไปทีละเรื่อง เรายึดมั่นในอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ แต่การแก้ปัญหาต้องค่อยๆ ทำไปอย่างไรกองทัพไม่ใจเย็นแน่นอน ขณะเดียวกันเข้าใจกลุ่มอินฟูลฯ ที่รักและเห็นแก่ประโยชน์​ของชาติ​ ก็ยึดมั่นในอธิปไตยเหมือนกับเรา แต่ขอทำความเข้าใจให้เปิดโอกาส​ให้รัฐบาลและกองทัพทำงาน​

เมื่อถามย้ำว่าถ้าอินฟูลฯ ลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมจะมีมาตรการดูแลอย่างไร​ เนื่องจากยังคงเป็นพื้นที่อัตราย พลเอก ณัฐพล​ กล่าวย้ำว่า​ ต้องขอความร่วมมือ​ และต้องดูแลพวกเจาเพราะใรพื้นทึ่ยังคงมีทุ่นระเบิดที่เกิดอัตราย​ และได้บอกกองทัพไปแล้ว ว่าต้องไม่มีมวลชนในพื้นที่เข้าไปแล้วได้รับอันตรายกลับมา​


เมื่อถามว่าประชาชนในพื้นที่เข้าใจว่าไทยเสียประสาทตาควายไปแล้วและไม่พอใจรัฐบาลอย่างมากจะชี้แจงกับประชาชนกลุ่มนั้นอย่างไร​ พลเอกณัฐพล​ กล่าวยืนยันว่า กองทัพจะไม่ยอม ไม่จบแน่นอน​ ถ้ายังไม่ได้ประสาทตาควายคืน

เมื่อถามว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงจะต้องทำความเข้าใจใหม่กับประชาชนหรือไม่ เนื่องจากวานนี้โฆษกรัฐบาลแถลงยอมรับว่า เสียประสาทตาควายตั้งแต่คืนวันที่ 28​ กรกฎาคม​ที่ผ่านมา​ และไม่สามารถไปยิงเพื่อยึดคืนได้ต้องใช้กลไกการเจรจายิ่งกลายเป็นการตอกย้ำประชาชน​ พลเอก ณัฐพล​ กล่าวว่า คำว่าเสีย​ เช่น​ ภูมะเขือ​ ที่เรายึดได้เราทำถูกต้องทุกอย่าง​ แต่ปราสาทตาควายกัมพูชาทำผิดอนุสัญญาเจนิวา จึงต้องมีการต่อสู้ทางกฎหมาย แต่ก็ขอความร่วมมือและความเห็นใจสื่อมวลชนและประชาชน ขอทำให้จบทีละเรื่อง ปัจจุบันปัญหาเกิดแทบทุกจุด ค่อยๆ คลี่คลายไปทีละเรื่อง ขณะนี้จะเคลียร์เรื่องอาวุธหนักก่อน ถ้ายังอยู่ในพื้นที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งและถ้าเกิดการปะทะ​ ประชาชน​จะเดือดร้อน​

เมื่อถามถึงเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิด พลเอก ณัฐพล​ กล่าวว่า ตนและผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยทหาร ทหารผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพราะไม่อยากให้เกิดการสูญเสียอีก​ ขณะที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว เรามุ่งมั่นที่จะนำที่ดินของไทยคืนมาให้ได้ แต่จะต้องทำตามขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกจะต้องเคลียร์ทุ่นระเบิดออกก่อน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ถ้าเร่งรัดให้เจ้าหน้าให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพื้นที่ขณะที่ยังไม่มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เจ้าหน้าที่ก็จะประสบอุบัติเหตุด้วย ดังนั้นภายในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้จะมีการเคลียร์เรื่องทุ่นระเบิด หลังจากนั้นจะใช้เวลาอีก 1 เดือนเพื่อสำรวจหมุดชั่วคราว ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ​ GBC ได้เน้นย้ำกับกัมพูชา ในส่วนที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ ซึ่งต้องก็รอการดำเนินการต่อไป​ แต่ส่วนที่ทางกัมพูชาพื้นที่ใดที่กัมพูชา​อ้างสิทธิ์​เลยพื้นที่อ้างสิทธิ์​มา​กัมพ​ูชาต้องออก ซึ่งเชื่อว่าสื่อมวลชนจะรับได้​ แต่ไม่ได้หมายความว่า เรายอมรับว่าตรงนั้นเป็นเส้นเขตแดน​ และจะมีขั้นตอนหลังจากนั้นตามมา เช่นเดียวกับเรื่องสร้างรั้วที่เดิมกัมพูชาไม่ยอมให้สร้าง แต่เราก็ยืนยันว่า นี่เป็นการสร้างในพื้นที่ เขตอธิปไตยของไทย​ต้องสร้างได้​ จนการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนล่าสุดทางกัมพูชายอม

พลเอก ณัฐพล กล่าวย้ำว่า ปัญหานี้เกิดมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดปีนี้หรือปีที่แล้ว ขอยืนยันว่ากองทัพและตนมุ่งมั่น​เต็มที่ ขอให้ประชาชนสบายใจได้

"การเปิดด่านไม่มีแน่นอน หรือใครจะเปิดด่านก็ไม่ต้องมาคุยกับผม​ ผมไม่คุย​แน่นอน​ เรื่องเปิดด่านชีวิตนี้" พลเอกณัฐพล กล่าว

