“อรรถกร” ซัด สส.ส้มใส่ร้ายโควตาหวยคนพิการ ยันไม่มีสักใบไม่หยุดขู่ฟ้อง ชี้ เอาแต่ยอดไลก์สะท้อนวุฒิภาวะ

รมว.ท่องเที่ยวฯ เดือด! ซัด “ธนเดช” โพสต์เท็จใส่ร้าย ปมโควตาหวยคนพิการ ยัน กระทรวงท่องเที่ยวฯ ไม่มีโควตาสักใบ ลั่น ฟ้องแน่ถ้ายังปล่อยเฟกนิวส์ สอน อย่าคิดแต่จะเอายอดไลก์ มันสะท้อนถึงวุฒิภาวะคนพูด
วันนี้ (4 พ.ย.) เวลา 17.00 น. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงกรณีที่ นายธนเดช เพ็งสุข สส.พรรคประชาชน โพสต์ถึงกระทรวงท่องเที่ยวฯ มีโควตาหวยสมาคมกีฬาผู้พิการ และมีการพาดพิงว่า กระทรวงนี้อยู่ภายใต้การบริหารของพรรคกล้าธรรม ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ไม่เคยได้รับการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลใดๆ ทั้งสิ้น การดำเนินการในส่วนนี้เป็นของสมาคมกีฬาคนพิการที่ประสานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง ตามระเบียบและกฎเกณฑ์
“ผมขอยืนยันว่า กระทรวงท่องเที่ยวฯ ไม่ข้องเกี่ยวกับโควตาหวยใดๆ ทั้งสิ้น การที่ นายธนเดช นำข้อมูลเท็จมาใส่ร้ายตัวผมและพรรคกล้าธรรม เพื่อปลุกปั่นสังคมแบบนี้ ผมสามารถฟ้องร้องได้ ดังนั้น ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนโพสต์ ไม่ใช่พูดลอยๆ เพื่อเรียกกระแสหรือสร้างภาพให้ตัวเองดูโดดเด่น” นายอรรถกร กล่าว
รัฐมนตรีท่องเที่ยวฯ กล่าวต่อว่า ตนเข้าใจดีว่า ช่วงนี้อาจใกล้การเลือกตั้งภายในพรรคการเมืองบางพรรค จึงมีบางคนพยายามหาพื้นที่สื่อ เพื่อให้คนพูดถึง แต่การสร้างข่าวเท็จหรือโยงเรื่องที่ไม่มีมูล ถือเป็นการบิดเบือนที่ไม่ควรเกิดขึ้น การตรวจสอบรัฐบาลเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรทำด้วยความรับผิดชอบ ไม่ใช่ใช้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อเรียกยอดไลก์ยอดแชร์ มันจะสะท้อนถึงวุฒิภาวะทางการเมืองของเจ้าตัวที่พูด