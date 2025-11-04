“ศุภจี” คาดดีลขายข้าวจีน 5 แสนตัน จะได้ความชัดเจนปีนี้ ขอรอตกลงรายละเอียดกับจีนอีกครั้ง

รมว.พณ. คาด ดีลขายข้าวจีน 500,000 ตัน จะได้ความชัดเจนในปีนี้ ขอรอตกลงรายละเอียดกับจีนอีกครั้ง ยังไม่ชัวร์ขายข้าวจะเป็นล็อตเดียวหรือไม่
วันนี้ (4 พ.ย.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บรรลุข้อตกลงกับ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องข้อตกลงซื้อข้าว 500,000 ตันจากไทย ในช่วงเดินทางไปประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ที่เกาหลีใต้ โดยระบุว่า มีการเจรจาหลายระดับแล้ว ทั้งตอนที่เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย มาพบกับตน รวมถึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรี ก็มีการคุยในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นการเสริมความสัมพันธ์ครบรอบโอกาส 50 ปี ไทย-จีน
อีกทั้ง ในตอนประชุมเอเปก นายกรัฐมนตรี ก็ได้เจอกับ นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน และได้คุยทั้งระดับนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี จากที่กระทรวงพาณิชย์ตรวจในระบบสั่งซื้อของจีน มีการส่งเรื่องนี้ขึ้นไปแล้ว จึงคิดว่าไม่น่าติดอะไร
ส่วนขั้นตอนการขาย และจำนวนนั้น นางศุภจี เผยว่า ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา เพราะยังไม่ได้เห็นเอกสารจากทางการจีน ซึ่งตนเข้าใจว่าขณะนี้เรื่องนี้ได้ส่งไปยังปักกิ่งแล้ว
ส่วนจะมีความชัดเจนภายในปี 2568 หรือไม่ นางศุภจี ยืนยันว่า แน่นอน ส่วนรูปแบบการขายข้าวจะเป็นล็อตเดียวหรือไม่นั้น ก็ต้องรอหารือและเจรจาอีกครั้ง