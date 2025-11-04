กกต.แพร่แนวทางส่งเรื่องระว่างองค์กรอิสระฯ หลัง ป.ป.ช.ปัดตกคำร้องฟันจริยธรรม "อิ๊งค์" ปมตั้ง "พิชิต"

กกต.เผยแพร่ประกาศแนวทางการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระ หลัง ป.ป.ช.ปัดตกคำร้องสอบจริยธรรม "แพทองธาร"ตั้ง "พิชิต" ที่ กกต.ส่งไป เหตุเป็นการกระขณะไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
วันนี้(4พ.ย.)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ออกเอกสารชี้แจงหลัง ป.ป.ช. มีมติไม่พิจารณากรณีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกกล่าวหากระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากการให้ความเห็นชอบในการคัดเลือก นายพิชิต ชื่นบาน ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏพฤติการณ์เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในสมัยที่ยังไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงไม่ใช่การกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยสำนักงาน กกต.ได้ประชาสัมพันธ์ยกประกาศองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่องแนวทางในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ข้อ 4 กำหนดว่า "กรณีที่มีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนต่อองค์กรอิสระใด หากองค์กรอิสระนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระนั้น แต่อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระอื่นให้องค์กรอิสระนั้นส่งเรื่องดังกล่าวให้องค์กรอิสระอื่นที่มีหน้าที่และอำนาจเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า"
ทัังนี้กรณีคำร้องน.ส.แพทองธารที่ป.ป.ช.ไม่รับพิจารณานั้น เป็นคำร้องที่มีผู้มายื่นร้องต่อกกต.แต่กกต.พิจารณาเห็นว่าไม่อยู่แล้วนะหน้าที่ของกกต.แต่อยู่ในอำนาจหน้าที่หน้าที่ของป.ป.ช.จึงส่งเรื่องต่อไปยังป.ป.ช ตามที่ประกาศองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่องแนวทางในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กำหนดไว้