"ทูตนอกแถว" ติงนายกฯ จ้อไทยล้ำเขมร ไม่ควรออกจากปากผู้นำ หวั่นนำไปอ้างเป็นหลักฐานทำเสียเปรียบเวทีโลก

อดีตผู้ช่วยรมว.กต. ติง “อนุทิน” ปม “เขมรล้ำไทย ไทยล้ำเขมร” ลั่น ไม่ควรออกจากปากผู้นำประเทศ หวั่นกัมพูชานำไปอ้างเป็นหลักฐาน เสี่ยงทำไทยเสียเปรียบบนเวทีระหว่างประเทศ
วันนี้ (4พ.ย.) นายรัศม์ ชาลีจันทร์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงแสดงความห่วงใยกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ระหว่างเยือนประเทศมาเลเซีย ว่า “เขมรล้ำฝั่งไทย ไทยก็มีล้ำฝั่งเขมร” ว่า เป็นคำพูดที่ อันตรายอย่างยิ่ง และไม่ควรออกจากปากของผู้นำรัฐบาลไทยในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด เพราะคำพูดดังกล่าวอาจมีผลทางกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งตามหลักการแล้ว คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สามารถถูกนำไปใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ ทั้งในศาลและเวทีระหว่างประเทศนี่คือสิ่งที่ผู้นำรัฐบาลต้องรู้และตระหนัก เพราะทุกถ้อยคำสะท้อนจุดยืนของรัฐไทยในทางการทูตโดยตรง
นายรัศม์ กล่าวว่า ไม่เคยมีผู้นำไทยคนใดกล่าวยอมรับว่าไทยล้ำเขตกัมพูชามาก่อน ไทยยืนหยัดบนหลักการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกระบวนการกำหนดเขตแดนสุดท้ายต้องเป็นไปตามผลการเจรจาโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา การแสดงความเห็นที่ขาดความรับผิดชอบเช่นนี้ ย่อมกระทบต่อท่าทีการเจรจาของฝ่ายไทยโดยตรง และเปิดช่องให้ฝ่ายกัมพูชา นำคำพูดของนายกรัฐมนตรีไทยไปอ้างต่อได้ในอนาคต และผลกระทบจากคำพูดของนายอนุทินอย่างน้อยที่สุด ก็ลดทอนความแข็งแกร่งของจุดยืนไทยในการเจรจาในประเด็นเขตแดน และอาจนำไปสู่ความสุ่มเสี่ยงต่อการเสียเปรียบในเวทีพหุภาคี หากถูกยกระดับเป็นประเด็นระหว่างประเทศ
นายรัศม์ ยังตั้งคำถามถึงนายอนุทินจะรับผิดชอบต่อความเสียหายนี้อย่างไร การออกมาขอโทษเฉยๆ ไม่น่าจะเป็นสิ่งเพียงพอต่อความเสียหายระดับนี้ เพราะนี่คือนโยบายการต่างประเทศของผู้นำ ที่ล้มเหลวผิดพลาด และที่สำคัญ อะไรจะเป็นหลักประกันว่าจะไม่ทำให้เสียหายไปมากกว่านี้อีก