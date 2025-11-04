“กรวีร์” เชื่อ กมธ.ฯ คุยกันได้ปมโมเดลผู้ทำ รธน.ใหม่ ย้ำชัดโมเดลพรรคส้มเสี่ยงสะดุด

“กรวีร์” มองแง่ดี กมธ.แก้ รธน.อาจคุยกันได้ ปมเสียงแตกโมเดลผู้ทำ รธนใหม่ ย้ำชัดโมเดลพรรค ปชน.เสี่ยงสะดุด
วันที่ 4 พ.ย.ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณารัฐธรรมนูญ (แก้ไขเพิ่มเติม) รัฐสภา กล่าวถึงการประชุมกมธ. วันพรุ่งนี้ (5 พ.ย.) ซึ่งกำหนดวาระพิจารณาต่อเนื้อหาผู้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเตรียมลงมติ ว่า ยอมรับว่ากมธ.มีความเห็นต่างในรายละเอียด และแบ่งความเห็นเป็น 2 ฝั่งต่อกลไกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะรัฐสภารับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาจำนวน 2 ฉบับ คือ ฉบับของพรรคประชาชน และ ฉบับของพรรคภูมิใจไทย จึงจำเป็นต้องหารือและพูดคุย แต่เมื่อไม่สามารถหารือให้ได้ข้อสรุปตรงกลาง การใช้มติข้างมากตัดสินจึงเป็นวิธีการที่นำมาใช้เป็นปกติ ส่วนเสียงข้างน้อยนั้นสามารถสงวนความเห็นไปพิจารณาในชั้นการประชุมรัฐสภาได้
เมื่อถามว่าตามโมเดลในฉบับแก้ไขของพรรคประชาชนถูกมองว่าสุ่มเสี่ยงที่จะขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ นายกรวีร์ กล่าวว่าตนมองว่ามีมุมที่จะถูกมองเช่นนั้นได้เพราะเนื้อหาของพรรคประชาชนกำหนดให้ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งสภาที่ปรึกษา แต่เขามองว่า เมื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ไม่ใช่จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ เป็นเพียงผู้รับฟังความเห็นจึงไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดีกมธ.ส่วนหนึ่งมองว่าหากให้มีสภาหนึ่งทำหน้าที่ดังกล่าว ควรให้รัฐสภาทำ เพราะมี สส. ที่เป็นตัวแทนที่ชอบธรรมของประชาชน และมี สว. ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพ
“ต่างฝ่ายต่างยืนในความเห็นของตนเอง เขามองว่าไม่ขัดและไปได้ แต่อีกฝั่งมองว่าเป็นความเสี่ยงหากมีผู้ร้อง ซึ่งจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไปต่อไม่ได้ ซึ่งพวกผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น อีกทั้งแล้วเราไม่มีเวลามากขนาดนั้น” นายกรวีร์ กล่าว
เมื่อถามว่าหากมีการโหวตจะทำให้บรรยากาศการประชุมราบรื่นต่อไปได้หรือไม่ นายกรวีร์ กล่าวว่า “ได้ ซึ่งการโหวตเป็นธรรมดา อย่างไรก็ดีเมื่อถึงวันประชุมพรุ่งนี้ จุดที่เห็นต่างกันอาจจะคุยกันได้ก็ได้ โดยไม่มีการโหวตก็ได้ ซึ่งต้องรอให้พูดคุยกันก่อน กมธ.อาจเห็นคล้อยตามกันก็ได้ ซึ่งต้องรอฟังเขาอีกครั้งว่าจะปรับหรือไม่”
เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยมองว่าโมเดลใดที่ทำให้เนื้อหาผ่านไปได้ ไม่เสี่ยงขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ นายกรวีร์ กล่าวว่า เป็นไปตามเนื้อหาที่พรรคภูมิใจไทยเสนอ และเมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบตามกระบวนนการ