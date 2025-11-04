นายกฯ มั่นใจโยกงบ 3.5 หมื่นล้านแจกเงินหมื่นถูกต้อง ลั่นพร้อมชี้แจง -เจตนารมณ์สุจริต

‘อนุทิน’ มั่นใจโยกงบ 3.5 หมื่นล้านแจกเงินหมื่นในรัฐบาล "เศรษฐา" ถูกต้องตามกฎหมาย ลั่นพร้อมชี้แจง -เจตนารมณ์สุจริตอยู่แล้ว
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งคณะกรรมการไต่สวนคณะรัฐมนตรี(ครม.)สมัยนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกฯ ซึ่งนายอนุทินขณะนั้นเป็นรองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย กรณีกระทำผิดตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กรณีโยกงบประมาณของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 5 แห่ง วงเงิน 35,000 ล้านบาท ไปใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เข้าข่ายความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 หรือไม่ ว่า ก็ต้องชี้แจง แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นข้อมูลจาก ป.ป.ช. ยืนยันเราต้องชี้แจงในเจตนา ซึ่งเจตนารมณ์สุจริตอยู่แล้ว ก็ชี้แจงไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน เราไปก้าวก่ายไม่ได้
เมื่อถามว่าการประชุม ครม.ในวันนั้นมีการสงวนความเห็นอะไรหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า การประชุม ครม.ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ผิดกฎหมาย หรือผิดรัฐธรรมนูญ หรือเสียหายต่อประเทศชาติ เราก็ต้องเห็นด้วย
เมื่อถามต่อว่าดูแล้วว่าทำตามกฏหมายใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เรื่องที่จะเข้า ครม. ก็ต้องทำตามกฏหมาย ผ่านการกลั่นกรองของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือใครมีอะไรก็ถามเลขาธิการกฤษฎีกา เราก็ต้องเชื่อหน่วยงานที่เป็นองคาพยพของเรา