ครม.รับทราบข้อเสนอสิทธิพลเมืองบุคคลที่ถูกเพิ่มชื่อและรายการในทะเบียนบ้านกลาง ให้รับเบี้ยสูงอายุ-พิการ

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.รับทราบข้อเสนอแนะกรณี สิทธิพลเมืองของบุคคลที่ถูกเพิ่มชื่อและรายการในทะเบียนบ้านกลาง เปิดทางรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือรับเงินเบี้ยความพิการได้ เป็นต้น
วันนี้ (4พ.ย.) นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะกรณีสิทธิพลเมืองของบุคคลที่ถูกเพิ่มชื่อและรายการในทะเบียนบ้านกลาง ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้กระทรวงมหาดไทยสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า เรื่องนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีบุคคลที่ถูกเพิ่มชื่อและรายการในทะเบียนบ้านกลางประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับจากภาครัฐ เนื่องจากการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ มักอิงข้อมูลจากทะเบียนบ้าน แต่ทะเบียนบ้านกลางนั้นไม่ถือว่าเป็นทะเบียนบ้าน ดังนั้น การที่บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางจึงไม่สามารถใช้สิทธิที่พึงได้รับในฐานะที่เป็นคนไทยได้ เช่น สิทธิในการทำบัตรประชาชน การใช้สิทธิทางการเมืองและการเลือกตั้ง สิทธิในการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และสิทธิในการรับเงินเบี้ยผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งบุคคลที่ถูกเพิ่มชื่อและรายการในทะเบียนบ้านกลางนั้น นอกจากถูกตัดสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับจากภาครัฐแล้ว หากขาดการเคลื่อนไหวในทะเบียนบ้านกลางนานเกิน 10 ปี ก็จะถูกจำหน่ายชื่อออกจากระบบทะเบียนบ้านกลาง
ซึ่งจะทำให้กลายเป็นบุคคลไร้สถานะและไร้ตัวตนในทางกฎหมายทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและขาดความเท่าเทียมกันในสังคม ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้มีข้อเสนอแนะกรณีสิทธิพลเมืองของบุคคลที่ถูกเพิ่มชื่อและรายการในทะเบียนบ้านกลาง ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เช่น ให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 46 วรรคหนึ่ง ให้ทะเบียนบ้านกลางเป็นทะเบียนบ้าน ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แก้ไขปัญหาให้บุคคลที่ถูกเพิ่มชื่อและรายการในทะเบียนบ้านกลางรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือรับเงินเบี้ยความพิการได้ เป็นต้น