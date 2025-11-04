ครม.ผ่านหลักการทำเหรียญกษาปณ์ “100 ปี ราชบัณฑิตยสภา” เชิดชูสถาบันวิชาการสูงสุดประเทศ

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบหลักการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก “100 ปี ราชบัณฑิตยสภา” เชิดชูบทบาทสถาบันวิชาการสูงสุดของประเทศ
วันนี้ (4พ.ย.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก “ครบ 100 ปี ราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ....” ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระสำคัญครบรอบ 100 ปี การสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2569
รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เห็นความสำคัญของการเชิดชูสถาบันทางวิชาการที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาษา วรรณกรรม และองค์ความรู้ของชาติ โดยเหรียญกษาปณ์ดังกล่าวจัดทำขึ้นเป็น เหรียญโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท ผลิตโดยกรมธนารักษ์ ภายใต้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
รองโฆษกรัฐบาล ระบุว่า การจัดทำเหรียญที่ระลึกครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของ ราชบัณฑิตยสภา ซึ่งเป็นสถาบันที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย รวมถึงงานแปลภาษาไทย–ภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้อง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ การดำเนินการออกเหรียญเป็นไปตาม พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 ซึ่งให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงกำหนดชนิด โลหะ น้ำหนัก และลวดลายของเหรียญ โดยที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบให้ส่งร่างดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนประกาศใช้ เพื่อให้การจัดทำเหรียญดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสมพระเกียรติ
รัฐบาลเชื่อมั่นว่า เหรียญกษาปณ์ “100 ปี ราชบัณฑิตยสภา” จะเป็น สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ที่สะท้อนถึงพระเกียรติคุณของสถาบันวิชาการสูงสุดของประเทศ และเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการเผยแพร่คุณค่าของภาษาไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ