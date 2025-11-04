"อนุทิน" ห้ามไมไ่ด้ ฝ่ายค้านตั้งธงยื่นซักฟอก ย้อนถามมีปัญหาอะไรจะให้ยุบสภาก่อนกำหนด ไม่มีอะไรต้องยืนยัน

นายกฯ บอกห้ามไม่ได้ ฝ่ายค้านตั้งธงยื่นซักฟอก ย้อนถามมีมีปัญหาอะไรจะให้ยุบสภาก่อนกำหนด ปัญหาสแกมเมอร์ก็เป็นเรื่องที่ทำทุกวันอยู่แล้ว ไม่ต้องยืนยันไทมไลน์ยุบสภาคงเดิม
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้ใจช่วงนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ว่า เราจะไปห้ามอะไรได้
เมื่อถามว่า ส่วนปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้ามากมาย จะตัดสินใจยุบสภาก่อนกำหนด 31 ม.ค.69 หรือไม่ นายอนุทิน ย้อนถามว่า มีปัญหาอะไร ผู้สื่อข่าวตอบว่า เรื่องการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ และอีกหลายเรื่องที่เป็นปัญหา นายอนุทินกล่าวว่า อ้าว ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำงานทุกวันอยู่แล้ว
เมื่อถามย้ำว่า ยังยืนยันว่าไทม์ไลน์ยุบสภายังเหมือนเดิมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ยืนยัน ไม่มีอะไรต้องยืนยัน
เมื่อถามว่า กรณีที่พรรคเพื่อไทยตำหนิรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์ล่าช้า นายกฯ ย้อนถามว่าใครพูด ไม่รู้จัก ก่อนจะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันที